Спасатели ГСЧС провели уникальное разминирование в Вышгороде с помощью роботов

Саперы ГСЧС. Фото: ГСЧС Украины

Специалисты ГСЧС провели уникальную операцию по разминированию в Вышгороде Киевской области, где на крыше многоэтажного дома после ночной вражеской атаки остался неразорвавшийся дрон и 21 кассетный боеприпас. Все эти взрывоопасные предметы представляли критическую угрозу для жителей жилого комплекса, поскольку кассетные элементы были оснащены самоликвидаторами.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Работы спасли жителей от взрыва

Для минимизации рисков опасный участок оцепили, а жители верхних этажей дома были эвакуированы. Чтобы обезвредить ВНП, ГСЧС применила роботизированные системы и БпЛА.

Специалисты ГСЧС готовят робота для разминирования. Фото: ГСЧС Украины

Операторы использовали дроны и многофункционального робота, который работал непосредственно на крыше. Робот осторожно собрал все взрывоопасные предметы в специальную емкость. С помощью крана емкость была загружена в пиротехнический автомобиль.

Все боеприпасы были успешно обезврежены контролируемым взрывом на специальной площадке.

Боезаряды оккупантов осторожно вывезли и уничтожили. Фото: ГСЧС Украины

Ранее мы также информировали, что в Киевской области уточнили масштабы последствий удара по Вышгороду, где количество пострадавших существенно возросло, включая детей.

Также Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку оккупантов на Вышгород и Украину в целом. Президент отметил, что в разных регионах зафиксировано разрушение жилых домов и большое количество раненых в результате обстрелов, среди которых есть дети.