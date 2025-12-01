Рятувальники ДСНС провели унікальне розмінування у Вишгороді за допомогою роботів

Сапери ДСНС. Фото: ДСНС України

Фахівці ДСНС провели унікальну операцію з розмінування у Вишгороді на Київщині, де на даху багатоповерхового будинку після нічної ворожої атаки залишився нерозірваний дрон та 21 касетний боєприпас. Усі ці вибухонебезпечні предмети становили критичну загрозу для мешканців житлового комплексу, оскільки касетні елементи були оснащені самоліквідаторами.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Роботи врятували мешканців від вибуху

Для мінімізації ризиків небезпечну ділянку оточили, а мешканців вищих поверхів будинку було евакуйовано. Щоб знешкодити ВНП, ДСНС застосувала роботизовані системи та БпЛА.

Фахівці ДСНС готують робота для розмінування. Фото: ДСНС України

Оператори використовували дрони та багатофункціонального робота, який працював безпосередньо на даху. Робот обережно зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність. За допомогою крана ємність була завантажена в піротехнічний автомобіль.

Усі боєприпаси було успішно знешкоджено контрольованим вибухом на спеціальному майданчику.

Боєзаряди окупантів обережно вивезли та знищили. Фото: ДСНС України

Раніше ми також інформували, що у Київській області уточнили масштаби наслідків удару по Вишгороду, де кількість постраждалих суттєво зросла, включно з дітьми.

Також Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку окупантів на Вишгород і Україну в цілому. Президент зазначив, що у різних регіонах зафіксовано руйнування житлових будинків і велику кількість поранених внаслідок обстрілів, серед яких є діти.