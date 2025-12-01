Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Унікальне розмінування — у Вишгороді знешкодили касетний заряд

Унікальне розмінування — у Вишгороді знешкодили касетний заряд

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 00:11
Рятувальники ДСНС провели унікальне розмінування у Вишгороді за допомогою роботів
Сапери ДСНС. Фото: ДСНС України

Фахівці ДСНС провели унікальну операцію з розмінування у Вишгороді на Київщині, де на даху багатоповерхового будинку після нічної ворожої атаки залишився нерозірваний дрон та 21 касетний боєприпас. Усі ці вибухонебезпечні предмети становили критичну загрозу для мешканців житлового комплексу, оскільки касетні елементи були оснащені самоліквідаторами.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Реклама
Читайте також:

Роботи врятували мешканців від вибуху

Для мінімізації ризиків небезпечну ділянку оточили, а мешканців вищих поверхів будинку було евакуйовано. Щоб знешкодити ВНП, ДСНС застосувала роботизовані системи та БпЛА.

Унікальне розмінування — у Вишгороді знешкодили касетний заряд - фото 1
Фахівці ДСНС готують робота для розмінування. Фото: ДСНС України

Оператори використовували дрони та багатофункціонального робота, який працював безпосередньо на даху. Робот обережно зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність. За допомогою крана ємність була завантажена в піротехнічний автомобіль.

Усі боєприпаси було успішно знешкоджено контрольованим вибухом на спеціальному майданчику.

Унікальне розмінування — у Вишгороді знешкодили касетний заряд - фото 2
Боєзаряди окупантів обережно вивезли та знищили. Фото: ДСНС України

Раніше ми також інформували, що у Київській області уточнили масштаби наслідків удару по Вишгороду, де кількість постраждалих суттєво зросла, включно з дітьми.

Також Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку окупантів на Вишгород і Україну в цілому. Президент зазначив, що у різних регіонах зафіксовано руйнування житлових будинків і велику кількість поранених внаслідок обстрілів, серед яких є діти.

ДСНС Київська область зміни війна в Україні сапери
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації