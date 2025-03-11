Николай Калашник стал главой Киевской ОГА — решение Кабмина

Правительство назначило Николая Калашника главой Киевской ОГА
Кабинет министров согласовал назначение Николая Калашника главой Киевской областной государственной администрации. До этого он работал временно исполняющим обязанности главы Дарницкой райгосадминистрации в столице.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Назначение Николая Калашника главой Киевской ОГА
"Согласовано назначение Калашника Николая Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации", — говорится в сообщении.
Известно, что в конце 2024 года Калашника сначала назначили первым заместителем, а незадолго он стал и.о. главы Киевской ОГА.
До этого он работал в должности временно исполняющего обязанности председателя Дарницкой райгосадминистрации в Киеве.
Напомним, недавно на должность советника по гендерным вопросам в ВСУ назначили Оксану Григорьеву.
Кроме того, Зеленский назначил Валерия Залужного на еще одну должность. Отныне он также станет постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO).
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