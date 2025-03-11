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Правительство назначило Николая Калашника главой Киевской ОГА

11 марта 2025 13:21
Карина Приходько - Редактор
Николай Калашник стал главой Киевской ОГА — решение Кабмина
Николай Калашник. Фото: Mykola Kalashnyk/Facebook
Карина Приходько - Редактор

Кабинет министров согласовал назначение Николая Калашника главой Киевской областной государственной администрации. До этого он работал временно исполняющим обязанности главы Дарницкой райгосадминистрации в столице.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Назначение Николая Калашника главой Киевской ОГА

"Согласовано назначение Калашника Николая Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации", — говорится в сообщении.

Известно, что в конце 2024 года Калашника сначала назначили первым заместителем, а незадолго он стал и.о. главы Киевской ОГА.

До этого он работал в должности временно исполняющего обязанности председателя Дарницкой райгосадминистрации в Киеве.

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Скриншот сообщения Тараса Мельничука

Напомним, недавно на должность советника по гендерным вопросам в ВСУ назначили Оксану Григорьеву.

Кроме того, Зеленский назначил Валерия Залужного на еще одну должность. Отныне он также станет постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO).

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