Микола Калашник став головою Київської ОДА — рішення Кабміну

Микола Калашник. Фото: Mykola Kalashnyk/Facebook

Кабінет міністрів погодив призначення Миколи Калашника головою Київської обласної державної адміністрації. До цього він працював тимчасовим виконувачем обов'язків голови Дарницької райдержадміністрації в столиці.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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Призначення Миколи Калашника головою Київської ОДА

"Погоджено призначення Калашника Миколи Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що наприкінці 2024 року Калашника спершу призначили першим заступником, а незадовго він став в.о. головки Київської ОДА.

До цього він працював на посаді тимчасового виконувача обов'язків голови Дарницької райдержадміністрації в Києві.

Скриншот допису Тараса Мельничука

Нагадаємо, нещодавно на посаду радниці з гендерних питань У ЗСУ призначили Оксану Григор'єву.

Крім того, Зеленський призначив Валерія Залужного на ще одну посаду. Відтепер він також стане постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO).