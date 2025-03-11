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Уряд призначив Миколу Калашника головою Київської ОДА

11 березня 2025 13:21
Карина Приходько - Редактор
Микола Калашник став головою Київської ОДА — рішення Кабміну
Микола Калашник. Фото: Mykola Kalashnyk/Facebook
Карина Приходько - Редактор

Кабінет міністрів погодив призначення Миколи Калашника головою Київської обласної державної адміністрації. До цього він працював тимчасовим виконувачем обов'язків голови Дарницької райдержадміністрації в столиці.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram. 

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Призначення Миколи Калашника головою Київської ОДА

"Погоджено призначення Калашника Миколи Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", — йдеться у повідомленні. 

Відомо, що наприкінці 2024 року Калашника спершу призначили першим заступником, а незадовго він став в.о. головки Київської ОДА. 

До цього він працював на посаді тимчасового виконувача обов'язків голови Дарницької райдержадміністрації в Києві.

призначення Миколи Калашника головою Київської ОДА
Скриншот допису Тараса Мельничука

Нагадаємо, нещодавно на посаду радниці з гендерних питань У ЗСУ призначили Оксану Григор'єву.

Крім того, Зеленський призначив Валерія Залужного на ще одну посаду. Відтепер він також стане постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO). 

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