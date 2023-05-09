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Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

9 мая 2023 09:04
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во вторник, 9 мая, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Вместе с украинцами она отметит День Европы.

Об этом сообщила сама Урсула фон дер Ляйен.

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По словам президента Еврокомиссии, она рада снова побывать в Киеве. По ее мнению, это именно то место, где нужно праздновать День Европы.

Также Урсула фон дер Ляйен поприветствовала решение Президента Украины Владимира Зеленского отметить этот праздник 9 мая в Украине.

Урсула фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Урсула фон дер Ляйен

Напомним, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином заявила, что призвала президента КНР поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также мы писали, что Европейский Союз предлагает ввести санкции против китайских стран, помогающих России вести захватническую войну против Украины. Это может усилить напряженность в отношениях между ЕС и Пекином.

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