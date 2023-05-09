Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
Во вторник, 9 мая, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Вместе с украинцами она отметит День Европы.
Об этом сообщила сама Урсула фон дер Ляйен.
Визит президента Еврокомиссии
По словам президента Еврокомиссии, она рада снова побывать в Киеве. По ее мнению, это именно то место, где нужно праздновать День Европы.
Также Урсула фон дер Ляйен поприветствовала решение Президента Украины Владимира Зеленского отметить этот праздник 9 мая в Украине.
Напомним, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином заявила, что призвала президента КНР поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также мы писали, что Европейский Союз предлагает ввести санкции против китайских стран, помогающих России вести захватническую войну против Украины. Это может усилить напряженность в отношениях между ЕС и Пекином.