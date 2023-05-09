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Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

9 травня 2023 09:04
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У вівторок, 9 травня, президентка Єврокомісії Урсула фонд дер Ляєн прибула до Києва. Разом з українцями вона відзначить День Європи.

Про це повідомила сама Урсула фон дер Ляєн.

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За словами президентки Єврокомісії, вона рада знову побувати у Києві. На її думку, це саме те місце, де потрібно святкувати День Європи.

Також Урсула фон дер Ляєн привітала рішення Президента України Володимира Зеленського відзначити це свято 9 травня в Україні.

Урсула фон дер Ляйєн
Президентка Еврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Урсула фон дер Ляєн

Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявила, що закликала президента КНР поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Також ми писали, що Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти китайських країн, які допомагають Росії вести загарбницьку війну проти України. Це може посилити напруженість у відносинах між ЄС та Пекіном.

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