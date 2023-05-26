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Все цели над столицей были уничтожены, — глава КГВА

26 мая 2023 06:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Все цели над столицей были уничтожены, — глава КГВА
ПВО сбивает вражеские ракеты. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня ночью, 26 мая, Россия снова совершила атаку на территорию Украины. В этот раз с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555.

Об этом рассказал начальник КМВА Сергей Попко в Telegram.

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Подробности

По словам Попка, предварительно все цели над столицей были уничтожены. Окончательную информацию предоставят Воздушные силы Украины.

"По данным на этот час, пострадавшие и разрушения в Киеве не зафиксированы. Но данные оперативного сведения еще собираются и уточняются", — говорится в сообщении главы КМВА.

Он поблагодарил наши силы ПВО за сохраненные жизни и напомнил киевлянам не пренебрегать правилами безопасности при объявлении воздушной тревоги.

Напомним, что за прошедшие сутки оккупационные войска нанесли массовый удар по территории Украины. Россия запустила 36 иранских ударных БПЛА Shahed-136/131. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Также мы сообщали, что в российском городе Краснодаре местные жители заявляют, что слышали громкие взрывы. По предварительной информации, было как минимум два "хлопка".

Добавим, что в оккупированном российскими войсками Мелитополе раздались многочисленные взрывы. В районе аэродрома, где базируются войска РФ, слышны громкие звуки и виден дым.

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