Усі цілі над столицею були знищені, — очільник КМВА

ППО збиває ворожі ракети. Фото: google.com

Сьогодні вночі, 26 травня, Росія знову здійснила атаку на територію України. Цього разу за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно — крилатими ракетами типу Х-101/555.

Про це розповів начальник КМВА Сергій Попко в Telegram.

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За словами Попка, попередньо всі цілі над столицею були знищені. Остаточну інформацію нададуть Повітряні сили України.

"За даними на цю годину, потерпілих та руйнувань у Києві не зафіксовано. Але дані оперативного зведення ще збираються та уточнюються", — йдеться в повідомленні очільника КМВА.

Він подякував нашим силам ППО за збережені життя та нагадав киянам не нехтувати правилами безпеки при оголошенні повітряної тривоги.

Нагадаємо, що протягом минулої доби окупаційні війська завдали масового удару по території України. Росія запустила 36 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Також ми повідомляли, що в російському місті Краснодар місцеві жителі заявляють, що чули гучні вибухи. За попередньою інформацією, було як мінімум дві "бавовни".

Додамо, що в окупованому російськими військами Мелітополі пролунали численні вибухи. В районі аеродрому, де базуються війська РФ, чутно гучні звуки і видно дим.