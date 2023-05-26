Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Усі цілі над столицею були знищені, — очільник КМВА arrow

Усі цілі над столицею були знищені, — очільник КМВА

26 травня 2023 06:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Усі цілі над столицею були знищені, — очільник КМВА
ППО збиває ворожі ракети. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні вночі, 26 травня, Росія знову здійснила атаку на територію України. Цього разу за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно — крилатими ракетами типу Х-101/555. 

Про це розповів начальник КМВА Сергій Попко в Telegram.

Читайте також:

Деталі

За словами Попка, попередньо всі цілі над столицею були знищені. Остаточну інформацію нададуть Повітряні сили України.

"За даними на цю годину, потерпілих та руйнувань у Києві не зафіксовано. Але дані оперативного зведення ще збираються та уточнюються", — йдеться в повідомленні очільника КМВА.

Він подякував нашим силам ППО за збережені життя та нагадав киянам не нехтувати правилами безпеки при оголошенні повітряної тривоги.

Нагадаємо, що протягом минулої доби окупаційні війська завдали масового удару по території України. Росія запустила 36 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Також ми повідомляли, що в російському місті Краснодар місцеві жителі заявляють, що чули гучні вибухи. За попередньою інформацією, було як мінімум дві "бавовни".

Додамо, що в окупованому російськими військами Мелітополі пролунали численні вибухи. В районі аеродрому, де базуються війська РФ, чутно гучні звуки і видно дим.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB