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Все ударные БпЛА на подлете к Киеву ликвидировала ПВО, — КГВА

21 июля 2024 06:58
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Ночная атака БПЛА на Киев — все БпЛА уничтожила ПВО
ПВО работает по вражеским дронам. Фото иллюстративное: twitter.com/DefenceU
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Ночью в воскресенье, 21 июля, россияне уже по меньшей мере в пятый раз за последние две недели попытались атаковать Киев ударными БпЛА. В столице и Киевской области звучал сигнал воздушной тревоги.

В Киевской городской военной администрации сообщили о последствиях атаки ударных дронов на город.

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Скриншот сообщения Киевской городской военной администрации

Что известно о последствиях обстрела Киева ночью 21 июля

Определенное количество ударных дронов направлялось в сторону столицы, однако всех их на подступах к городу уничтожили силы и средства ПВО. О типе и количестве ликвидированных беспилотников сообщат Воздушные силы ВС Украины. По состоянию на 05:38 разрушений и пострадавших в Киеве нет.

"Эти систематические атаки рашистов дронами еще раз доказывают: захватчик активно ищет возможность поразить Киев. Он испытывает свои новые тактики, ищет маршруты подлетов к столице, пытается разоблачать расположение нашей ПВО", — говорится в сообщении начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Жителей Киева призывают не забывать о реальности угроз, не игнорировать сигналы оповещения и после объявления воздушной тревоги направляться в укрытия.

Напомним, ночью в воскресенье, 21 июля, в Киевской области раздались взрывы. В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе зафиксировали ударные беспилотники, поэтому по ним работает ПВО.

Также мы сообщали, что в ночь на 21 июля воздушную тревогу объявляли во многих южных, центральных и во всех восточных областях. Украину в очередной раз атаковали ударные беспилотники.

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