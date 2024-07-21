Ночная атака БПЛА на Киев — все БпЛА уничтожила ПВО

ПВО работает по вражеским дронам. Фото иллюстративное: twitter.com/DefenceU

Ночью в воскресенье, 21 июля, россияне уже по меньшей мере в пятый раз за последние две недели попытались атаковать Киев ударными БпЛА. В столице и Киевской области звучал сигнал воздушной тревоги.

В Киевской городской военной администрации сообщили о последствиях атаки ударных дронов на город.

Читайте также:

Скриншот сообщения Киевской городской военной администрации

Что известно о последствиях обстрела Киева ночью 21 июля

Определенное количество ударных дронов направлялось в сторону столицы, однако всех их на подступах к городу уничтожили силы и средства ПВО. О типе и количестве ликвидированных беспилотников сообщат Воздушные силы ВС Украины. По состоянию на 05:38 разрушений и пострадавших в Киеве нет.

"Эти систематические атаки рашистов дронами еще раз доказывают: захватчик активно ищет возможность поразить Киев. Он испытывает свои новые тактики, ищет маршруты подлетов к столице, пытается разоблачать расположение нашей ПВО", — говорится в сообщении начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Жителей Киева призывают не забывать о реальности угроз, не игнорировать сигналы оповещения и после объявления воздушной тревоги направляться в укрытия.

Напомним, ночью в воскресенье, 21 июля, в Киевской области раздались взрывы. В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе зафиксировали ударные беспилотники, поэтому по ним работает ПВО.

Также мы сообщали, что в ночь на 21 июля воздушную тревогу объявляли во многих южных, центральных и во всех восточных областях. Украину в очередной раз атаковали ударные беспилотники.