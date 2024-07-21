Нічна атака БпЛА на Київ — усі БпЛА знищила ППО

ППО працює по ворожих дронах. Фото ілюстративне: twitter.com/DefenceU

Уночі в неділю, 21 липня, росіяни вже щонайменше вп'яте за останні два тижні спробували атакувати Київ ударними БпЛА. У столиці та Київській області лунав сигнал повітряної тривоги.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про наслідки атаки ударних дронів на місто.

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Скриншот повідомлення Київскої міської військової адміністрації

Що відомо про наслідки обстрілу Києва вночі 21 липня

Певна кількість ударних дронів прямувала в бік столиці, однак усіх їх на підступах до міста знищили сили та засоби ППО. Про тип і кількість ліквідованих безпілотників повідомлять Повітряні сили ЗС Україні. Станом на 05:38 руйнувань і потерпілих у Києві немає.

"Ці систематичні атаки рашистів дронами вкотре доводять: загарбник активно шукає можливість вразити Київ. Він випробовує свої нові тактики, шукає маршрути підльотів до столиці, намагається викривати розташування нашої ППО", — йдеться в повідомленні начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Мешканців Києва закликають не забувати про реальність загроз, не ігнорувати сигнали оповіщення й після оголошення повітряної тривоги прямувати до укриття.

Нагадаємо, уночі в неділю, 21 липня, у Київській області пролунали вибухи. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні зафіксували ударні безпілотники, тому по них працює ППО.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 21 липня повітряну тривогу оголошували в багатьох південних, центральних і в усіх східних областях. Україну вкотре атакували ударні безпілотники.