Прогноз погоды в Киеве на завтра 7 февраля

Усложнение движения — прогноз погоды в Киеве на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 7 февраля, ожидается облачной с прояснениями. На дорогах местами будет гололедица, поэтому может осложниться движение.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и области 7 февраля
Синоптики отмечают, что осадков не предвидится. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -3...-8 °С, днем -3...+2 °С;
- в Киеве ночью -3...-5 °С, днем около 0 °С.
Напомним, 7 февраля в Харькове осадков не предвидится. Однако температура воздуха снизится до -9 °C.
Также синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра местами ожидается порывистый ветер. На дорогах возможна гололедица.
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