Прогноз погоды в Киеве на завтра 7 февраля

Гололедица в Киеве. Фото: УНИАН

Погода в Киеве и области завтра, 7 февраля, ожидается облачной с прояснениями. На дорогах местами будет гололедица, поэтому может осложниться движение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 7 февраля

Синоптики отмечают, что осадков не предвидится. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 7 февраля. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

по области ночью -3...-8 °С, днем -3...+2 °С;

в Киеве ночью -3...-5 °С, днем около 0 °С.

Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, 7 февраля в Харькове осадков не предвидится. Однако температура воздуха снизится до -9 °C.

Также синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра местами ожидается порывистый ветер. На дорогах возможна гололедица.