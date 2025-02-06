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Ускладення руху — прогноз погоди у Києві на завтра

6 лютого 2025 15:11
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Києві на завтра 7 лютого
Ожеледиця в Києві. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Києві та області завтра, 7 лютого, очікується хмарною з проясненнями. На дорогах місцями буде ожеледиця, тому може ускладнитися рух.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики зазначають, що опадів не передбачається. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні 7 лютого
Прогноз погоди в Україні на 7 лютого. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

  • по області вночі -3...-8 °С, вдень -3...+2 °С;
  • у Києві вночі -3...-5 °С, вдень близько 0 °С.
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Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 лютого у Харкові опадів не передбачається. Однак температура повітря знизиться до -9 °C. 

Також синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра місцями очікується рвучкий вітер. На дорогах можлива ожеледиця.

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