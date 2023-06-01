Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow УЗ установила в Киеве терминалы для покупки билетов на пригородные поезда arrow

УЗ установила в Киеве терминалы для покупки билетов на пригородные поезда

1 июня 2023 03:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
УЗ установила в Киеве терминалы для покупки билетов на пригородные поезда
Природный поезд. Фото: Укрзалізниця
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Укрзализныце сообщили, что на 9 станциях Киева и области устанавливают терминалы для покупки билетов на пригородные поезда.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Читайте также:

Теперь пассажиры могут удобно покупать проездные билеты и билеты на перевозку ручной клади (багажа), велосипедов, домашних любимцев на все направления пригородного сообщения Юго-Западной железной дороги на Пригородном вокзале станции Киев-Пасс., на Северной платформе и станциях Дарница, Выдубичи, Ирпень, Святошино, Тарасовка и Вишневое", — говорится в сообщении.⠀

При этом сообщается, что рассчитаться за билеты можно будет картой любого банка.

Напомним, Укрзализныця начала работу над расширением прямого сообщения между Украиной и Польшей. 31 мая в Варшаву отправился тестовый поезд, чтобы наконец получить согласование от польской стороны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас