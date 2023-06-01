УЗ установила в Киеве терминалы для покупки билетов на пригородные поезда

Природный поезд. Фото: Укрзалізниця

В Укрзализныце сообщили, что на 9 станциях Киева и области устанавливают терминалы для покупки билетов на пригородные поезда.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Теперь пассажиры могут удобно покупать проездные билеты и билеты на перевозку ручной клади (багажа), велосипедов, домашних любимцев на все направления пригородного сообщения Юго-Западной железной дороги на Пригородном вокзале станции Киев-Пасс., на Северной платформе и станциях Дарница, Выдубичи, Ирпень, Святошино, Тарасовка и Вишневое", — говорится в сообщении.⠀

При этом сообщается, что рассчитаться за билеты можно будет картой любого банка.

Напомним, Укрзализныця начала работу над расширением прямого сообщения между Украиной и Польшей. 31 мая в Варшаву отправился тестовый поезд, чтобы наконец получить согласование от польской стороны.