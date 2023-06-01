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УЗ встановила у Києві термінали для купівлі квитків на приміські потяги

1 червня 2023 03:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
УЗ встановила у Києві термінали для купівлі квитків на приміські потяги
Приміський потяг. Фото: Укрзалізниця
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Укрзалізниці повідомили, що на 9 станціях Києва та області встановлюють термінали для придбання квитків на приміські потяги.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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"Відтепер пасажири можуть зручно купувати проїзні квитки та квитки на перевезення ручної поклажі (багажу), велосипедів, домашніх улюбленців на всі напрямки приміського сполучення Південно-Західної залізниці на Приміському вокзалі станції Київ-Пас., на Північній платформі та станціях Дарниця, Видубичі, Буча, Ірпінь, Святошино, Тарасівка та Вишневе", — йдеться у повідомленні.⠀

При цьому повідомляється, що розрахуватись за квитки можна буде карткою будь-якого банку.

Нагадаємо, Укрзалізниця розпочала роботу над розширенням прямого сполучення між Україною та Польщею. 31 травня, до Варшави вирушив тестовий поїзд, щоб нарешті отримати погодження від польської сторони.

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