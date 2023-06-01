УЗ встановила у Києві термінали для купівлі квитків на приміські потяги
В Укрзалізниці повідомили, що на 9 станціях Києва та області встановлюють термінали для придбання квитків на приміські потяги.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"Відтепер пасажири можуть зручно купувати проїзні квитки та квитки на перевезення ручної поклажі (багажу), велосипедів, домашніх улюбленців на всі напрямки приміського сполучення Південно-Західної залізниці на Приміському вокзалі станції Київ-Пас., на Північній платформі та станціях Дарниця, Видубичі, Буча, Ірпінь, Святошино, Тарасівка та Вишневе", — йдеться у повідомленні.⠀
При цьому повідомляється, що розрахуватись за квитки можна буде карткою будь-якого банку.
Нагадаємо, Укрзалізниця розпочала роботу над розширенням прямого сполучення між Україною та Польщею. 31 травня, до Варшави вирушив тестовий поїзд, щоб нарешті отримати погодження від польської сторони.