Утренний обстрел Киева: российские войска попали в АЗС UKRNAFTA

Последствия удара РФ по АЗС UKRNAFTA

В Киеве во время утренней атаки 23 сентября пострадал один из автозаправочных комплексов компании UKRNAFTA. Сотрудники заправки не пострадали благодаря своевременному перемещению в безопасное место. За последние недели это уже шестой случай повреждения имущества этой сети в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщили представители компании, передает Новини.LIVE.

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Россия уничтожила АЗС в Киеве 23 сентября

В столице во время утреннего вражеского обстрела повреждения получил автозаправочный комплекс компании UKRNAFTA. Российские войска не прекращают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры, однако на этот раз трагедии удалось избежать.

Последствия атаки 23 сентября. Фото: Укрнафта

Как только возникла опасность, все сотрудники оперативно переместились в безопасное место. Именно благодаря своевременному укрытию никто не получил ранений. Оценивая последствия утреннего инцидента, в компании подчеркнули: "Главное — люди не пострадали".

Пожар на месте атаки. Фото: «Укрнафта»

По информации представителей UKRNAFTA, этот утренний удар по киевской заправке стал уже шестым случаем повреждения их объектов за последние несколько недель.

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Масштаб разрушений. Фото: «Укрнафта»

Сейчас на территории автозаправочного комплекса продолжается ликвидация последствий атаки. Там находятся сотрудники правоохранительных органов и специалисты спасательных служб.

Также Новини.LIVE сообщали, что утренняя атака беспилотников 23 сентября привела к новым разрушениям в столице. Известно, что в Голосеевском районе дрон ударил непосредственно по АЗС, а в Соломенском районе обломки упали между жилыми домами и подожгли территорию транспортного предприятия.

Топливная инфраструктура в целом остается под прицелом врага, поэтому двумя днями ранее россияне нанесли также удары по заправкам в Житомирской области.

На фоне регулярных обстрелов сети АЗС в Киеве начинают массово обустраивать укрытия для персонала и клиентов за свой счет, не дожидаясь централизованных решений от властей или города, о чем сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Параллельно водителей предупреждают о резком подорожании топлива. По словам основателя Prime Group Дмитрия Леушкина, текущая стоимость на стелах является минимальной на ближайшие полгода. Из-за истощения мировых запасов, геополитической нестабильности и повышения налогов цены на топливо в Украине неизбежно пойдут вверх уже в ближайшее время.