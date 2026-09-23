Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Уже шестая атака: в Киеве Россия уничтожила ещё одну АЗС

Уже шестая атака: в Киеве Россия уничтожила ещё одну АЗС

Ua ru
23 сентября 2026 09:23
Утренний обстрел Киева: российские войска попали в АЗС UKRNAFTA
Последствия удара РФ по АЗС UKRNAFTA

В Киеве во время утренней атаки 23 сентября пострадал один из автозаправочных комплексов компании UKRNAFTA. Сотрудники заправки не пострадали благодаря своевременному перемещению в безопасное место. За последние недели это уже шестой случай повреждения имущества этой сети в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщили представители компании, передает Новини.LIVE.

Реклама

Россия уничтожила АЗС в Киеве 23 сентября

В столице во время утреннего вражеского обстрела повреждения получил автозаправочный комплекс компании UKRNAFTA. Российские войска не прекращают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры, однако на этот раз трагедии удалось избежать.

Укрнафта АЗС
Последствия атаки 23 сентября. Фото: Укрнафта

Как только возникла опасность, все сотрудники оперативно переместились в безопасное место. Именно благодаря своевременному укрытию никто не получил ранений. Оценивая последствия утреннего инцидента, в компании подчеркнули: "Главное — люди не пострадали".

АЗС Укрнафта атака
Пожар на месте атаки. Фото: «Укрнафта»

По информации представителей UKRNAFTA, этот утренний удар по киевской заправке стал уже шестым случаем повреждения их объектов за последние несколько недель.

Читайте также:
Атака на АЗС в Києві
Масштаб разрушений. Фото: «Укрнафта»

Сейчас на территории автозаправочного комплекса продолжается ликвидация последствий атаки. Там находятся сотрудники правоохранительных органов и специалисты спасательных служб.

Также Новини.LIVE сообщали, что утренняя атака беспилотников 23 сентября привела к новым разрушениям в столице. Известно, что в Голосеевском районе дрон ударил непосредственно по АЗС, а в Соломенском районе обломки упали между жилыми домами и подожгли территорию транспортного предприятия.

Топливная инфраструктура в целом остается под прицелом врага, поэтому двумя днями ранее россияне нанесли также удары по заправкам в Житомирской области.

На фоне регулярных обстрелов сети АЗС в Киеве начинают массово обустраивать укрытия для персонала и клиентов за свой счет, не дожидаясь централизованных решений от властей или города, о чем сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Параллельно водителей предупреждают о резком подорожании топлива. По словам основателя Prime Group Дмитрия Леушкина, текущая стоимость на стелах является минимальной на ближайшие полгода. Из-за истощения мировых запасов, геополитической нестабильности и повышения налогов цены на топливо в Украине неизбежно пойдут вверх уже в ближайшее время.

Киев пожар АЗС обстрелы Укрнафта
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации