Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Вже шоста атака: в Києві Росія знищила ще одну АЗС

Вже шоста атака: в Києві Росія знищила ще одну АЗС

Ua ru
23 вересня 2026 09:23
Ранковий обстріл Києва: російські війська поцілили в АЗС UKRNAFTA
Наслідки удару РФ по АЗС UKRNAFTA

У Києві під час ранкової атаки, 23 вересня, постраждав один із автозаправних комплексів компанії UKRNAFTA. Працівники заправки не зазнали ушкоджень завдяки своєчасному переходу в безпечне місце. За останні тижні це вже шостий випадок ураження майна цієї мережі внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомили представники компанії, передає Новини.LIVE.

Реклама

Росія знищила АЗС в Києві 23 вересня

У столиці під час ранкового ворожого обстрілу пошкоджень зазнав автозаправний комплекс компанії UKRNAFTA. Російські війська не припиняють цілити по об'єктах цивільної інфраструктури, проте цього разу трагедії вдалося уникнути.

Укрнафта АЗС
Наслідки атаки 23 вересня. Фото: Укрнафта

Щойно виникла небезпека, усі працівники оперативно перемістилися до безпечного місця. Саме завдяки вчасному спуску в укриття ніхто не отримав поранень. Оцінюючи наслідки ранкового інциденту, у компанії наголосили: "Головне — люди не постраждали".

АЗС Укрнафта атака
Пожежа на місці атаки. Фото: Укрнафта

За інформацією представників UKRNAFTA, цей ранковий удар по київській заправці став уже шостим випадком пошкодження їхніх об'єктів протягом останніх кількох тижнів.

Читайте також:
Атака на АЗС в Києві
Масштаб руйнувань. Фото: Укрнафта

Зараз на території автозаправного комплексу триває ліквідація наслідків атаки. Там перебувають співробітники правоохоронних органів та фахівці рятувальних служб. 

Також Новини.LIVE інформували, що ранкова атака безпілотників 23 вересня завдала нових руйнувань столиці. Відомо, що у Голосіївському районі дрон вдарив безпосередньо по АЗС, а в Солом'янському районі уламки впали між житловими будинками та підпалили територію транспортного підприємства.

Паливна інфраструктура загалом залишається під прицілом ворога, тож двома днями раніше росіяни завдали також ударів по заправках на Житомирщині.

На тлі регулярних обстрілів мережі АЗС у Києві розпочинають масове облаштування укриттів для персоналу та клієнтів власним коштом, не чекаючи централізованих рішень від влади чи міста, про що повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Паралельно водіїв попереджають про різке подорожчання пального. За словами засновника Prime Group Дмитра Льоушкіна, поточна вартість на стелах є мінімальною на найближчі пів року. Через вичерпання світових запасів, геополітичну нестабільність і підвищення податків ціни на пальне в Україні неминуче підуть угору вже найближчим часом.

Київ пожежа АЗС обстріли Укрнафта
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації