Ранковий обстріл Києва: російські війська поцілили в АЗС UKRNAFTA

Наслідки удару РФ по АЗС UKRNAFTA

У Києві під час ранкової атаки, 23 вересня, постраждав один із автозаправних комплексів компанії UKRNAFTA. Працівники заправки не зазнали ушкоджень завдяки своєчасному переходу в безпечне місце. За останні тижні це вже шостий випадок ураження майна цієї мережі внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомили представники компанії, передає Новини.LIVE.

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Росія знищила АЗС в Києві 23 вересня

У столиці під час ранкового ворожого обстрілу пошкоджень зазнав автозаправний комплекс компанії UKRNAFTA. Російські війська не припиняють цілити по об'єктах цивільної інфраструктури, проте цього разу трагедії вдалося уникнути.

Наслідки атаки 23 вересня. Фото: Укрнафта

Щойно виникла небезпека, усі працівники оперативно перемістилися до безпечного місця. Саме завдяки вчасному спуску в укриття ніхто не отримав поранень. Оцінюючи наслідки ранкового інциденту, у компанії наголосили: "Головне — люди не постраждали".

Пожежа на місці атаки. Фото: Укрнафта

За інформацією представників UKRNAFTA, цей ранковий удар по київській заправці став уже шостим випадком пошкодження їхніх об'єктів протягом останніх кількох тижнів.

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Масштаб руйнувань. Фото: Укрнафта

Зараз на території автозаправного комплексу триває ліквідація наслідків атаки. Там перебувають співробітники правоохоронних органів та фахівці рятувальних служб.

Також Новини.LIVE інформували, що ранкова атака безпілотників 23 вересня завдала нових руйнувань столиці. Відомо, що у Голосіївському районі дрон вдарив безпосередньо по АЗС, а в Солом'янському районі уламки впали між житловими будинками та підпалили територію транспортного підприємства.

Паливна інфраструктура загалом залишається під прицілом ворога, тож двома днями раніше росіяни завдали також ударів по заправках на Житомирщині.

На тлі регулярних обстрілів мережі АЗС у Києві розпочинають масове облаштування укриттів для персоналу та клієнтів власним коштом, не чекаючи централізованих рішень від влади чи міста, про що повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Паралельно водіїв попереджають про різке подорожчання пального. За словами засновника Prime Group Дмитра Льоушкіна, поточна вартість на стелах є мінімальною на найближчі пів року. Через вичерпання світових запасів, геополітичну нестабільність і підвищення податків ціни на пальне в Україні неминуче підуть угору вже найближчим часом.