Национальное военное мемориальное кладбище — позиция Третьего АК

Верховный суд Украины 29 января признал незаконным землеотвод под Национальное военное мемориальное кладбище в Мархаловском лесу Киевской области. Военные раскритиковали такое решение и заявили, что там уже похоронены украинские воины.

Соответствующее заявление сделали в Третьем армейском корпусе 31 января.

Что говорят военные о создании мемориального кладбища

"Решение суда о "незаконности" землеотвода создает ситуацию, которая ставит общество перед абсурдным вопросом: что делать с могилами тех, кто погиб за Украину?" - отметили в Третьем армейском корпусе.

Отмечается, что на сегодня кладбище открыто и продолжает функционировать. Найти правовой выход из ситуации, созданной решением суда — это ответственность государства.

В Третьем армейском корпусе призвали встать на защиту чести и достоинства тех, кто ради существования страны отдал самое дорогое.

Напомним, в ноябре городской совет сообщил, что на Лычаковском кладбище Львова закончились места для Воинов ВСУ. В городе готовят новый участок, где будут хоронить погибших Защитников Украины.

Также Владимир Зеленский подписал закон о перезахоронении военных. Когда лицо установят, с запросом о перезахоронении может обратиться лицо, которое будет его осуществлять.