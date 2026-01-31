Национальное военное мемориальное кладбище — позиция Третьего АК

В 3 АК высказались о создании мемориального кладбища
Верховный суд Украины 29 января признал незаконным землеотвод под Национальное военное мемориальное кладбище в Мархаловском лесу Киевской области. Военные раскритиковали такое решение и заявили, что там уже похоронены украинские воины.
Соответствующее заявление сделали в Третьем армейском корпусе 31 января.
Что говорят военные о создании мемориального кладбища
"Решение суда о "незаконности" землеотвода создает ситуацию, которая ставит общество перед абсурдным вопросом: что делать с могилами тех, кто погиб за Украину?" - отметили в Третьем армейском корпусе.
Отмечается, что на сегодня кладбище открыто и продолжает функционировать. Найти правовой выход из ситуации, созданной решением суда — это ответственность государства.
В Третьем армейском корпусе призвали встать на защиту чести и достоинства тех, кто ради существования страны отдал самое дорогое.
Напомним, в ноябре городской совет сообщил, что на Лычаковском кладбище Львова закончились места для Воинов ВСУ. В городе готовят новый участок, где будут хоронить погибших Защитников Украины.
Также Владимир Зеленский подписал закон о перезахоронении военных. Когда лицо установят, с запросом о перезахоронении может обратиться лицо, которое будет его осуществлять.
