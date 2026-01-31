Національне військове меморіальне кладовище — позиція Третього АК

Національне військове меморіальне кладовище. Фото: Getty Images

Верховний суд України 29 січня визнав незаконним землевідведення під Національне військове меморіальне кладовище в Мархалівському лісі Київської області. Військові розкритикували таке рішення і заявили, що там вже поховані українські воїни.

Відповідну заяву зробили в Третьому армійському корпусі 31 січня.

Що кажуть військові про створення меморіального кладовища

"Рішення суду щодо "незаконності" землевідведення створює ситуацію, що ставить суспільство перед абсурдним питанням: що робити з могилами тих, хто загинув за Україну?" — наголосили в Третьому армійському корпусі.

Зазначається, що станом на сьогодні кладовище відкрите й продовжує функціонувати. Знайти правовий вихід із ситуації, створеної рішенням суду — це відповідальність держави.

У Третьому армійському корпусі закликали стати на захист честі та гідності тих, хто заради існування країни віддав найдорожче.

Нагадаємо, у листопаді міська рада повідомила, що на Личаківському цвинтарі Львова закінчились місця для Воїнів ЗСУ. В місті готують нову ділянку, де ховатимуть загиблих Захисників України.

Також Володимир Зеленський підписав закон про перепоховання військових. Коли особу встановлять, із запитом про перепоховання може звернутися особа, яка буде його здійснювати.