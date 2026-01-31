Відео
У 3 АК висловились про створення меморіального кладовища

У 3 АК висловились про створення меморіального кладовища

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 21:57
Національне військове меморіальне кладовище — позиція Третього АК
Національне військове меморіальне кладовище. Фото: Getty Images

Верховний суд України 29 січня визнав незаконним землевідведення під Національне військове меморіальне кладовище в Мархалівському лісі Київської області. Військові розкритикували таке рішення і заявили, що там вже поховані українські воїни.

Відповідну заяву зробили в Третьому армійському корпусі 31 січня.  

Читайте також:

Що кажуть військові про створення меморіального кладовища

"Рішення суду щодо "незаконності" землевідведення створює ситуацію, що ставить суспільство перед абсурдним питанням: що робити з могилами тих, хто загинув за Україну?" — наголосили в Третьому армійському корпусі.

Зазначається, що станом на сьогодні кладовище відкрите й продовжує функціонувати. Знайти правовий вихід із ситуації, створеної рішенням суду — це відповідальність держави. 

У Третьому армійському корпусі закликали стати на захист честі та гідності тих, хто заради існування країни віддав найдорожче.

null
Скриншот допису Третього армійського корпусу

Нагадаємо, у листопаді міська рада повідомила, що на Личаківському цвинтарі Львова закінчились місця для Воїнів ЗСУ. В місті готують нову ділянку, де ховатимуть загиблих Захисників України.

Також Володимир Зеленський підписав закон про перепоховання військових. Коли особу встановлять, із запитом про перепоховання може звернутися особа, яка буде його здійснювати.

військові поховання могила загибель Третя штурмова бригада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
