Последствия обстрела Борисполя 3 сентября: сгорел магазин, горят склады

Повреждения окон в многоквартирном доме в Борисполе. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 3 сентября, российские войска нанесли удар по Киевской области, в результате чего житель Бориспольского района получил осколочные ранения. В самом городе дотла сгорел магазин, загорелись склады, а в многоэтажном доме выбило стекла. Спасатели боролись с масштабными пожарами всю ночь и до самого утра.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Последствия российской атаки по Бориспольскому району

Известно, что осколочные ранения получил мужчина во время очередной воздушной атаки российской армии на Киевскую область. По информации главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко, пострадавший находится под наблюдением врачей.

"Его госпитализировали. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", — отметил чиновник. В то же время глава ОВА призвал граждан не игнорировать опасность и укрываться при объявлении воздушной тревоги.

Дым от пожара. Фото: Новини.LIVE

Наиболее заметные разрушения гражданской инфраструктуры зафиксировали непосредственно в городе Борисполь. Там взрывная волна оставила без окон девятиэтажный жилой дом. На месте развернули оперативный штаб для регистрации обращений от пострадавших.

Читайте также:

Полиция открыла оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, загорелись большие складские помещения, а один из местных магазинов сгорел дотла. Виден густой черный дым.

Дым от пожара на складах. Фото: Новини.LIVE

Из-за высокого уровня опасности и активной фазы тушения масштабного пожара на складах правоохранители пока не допускают журналистов к месту пожара.

Последствия пожара. Фото: Новини.LIVE

В целом последствия вражеского удара охватили территории Бориспольского и Обуховского районов. С вечера, в течение всей ночи и до утра подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям непрерывно ликвидировали многочисленные очаги возгорания и оказывали помощь местным жителям.

"Враг повредил складские помещения, административное здание, магазин и МАФы", — констатировал Тимур Ткаченко, добавив, что в настоящее время на местах продолжают работать все оперативные службы.

Новини.LIVE сообщали, что Киев и область уже несколько суток подряд находятся под непрерывными атаками со стороны войск РФ. Так, дневной вражеский удар по Киеву 2 сентября пришелся на здания Национального университета пищевых технологий. Часть учебных корпусов подверглась значительным разрушениям и повреждениям, однако среди преподавателей и студентов никто не пострадал.

На фоне постоянных дневных атак беспилотников военный аналитик Алексей Гетьман прогнозирует, что обстрелы Киева удастся свести к минимуму уже через две-три недели. По его мнению, единственный действенный способ заставить противника прекратить изнурительные налеты — это жесткий симметричный ответ Сил обороны и системные зеркальные удары по военным объектам в глубине России.