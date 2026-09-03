Наслідки обстрілу Борисполя 3 вересня: згорів магазин і горять склади

Пошкодження вікон в багатоквартирному будинку в Борисполі. Фото: Новини.LIVE

Російські війська завдали удару 3 вересня по Київщині, внаслідок якого осколкових поранень зазнав мешканець Бориспільського району. У самому місті вщент згорів магазин, зайнялися склади, а в багатоповерхівці вибило шибки. Рятувальники боролися з масштабними пожежами всю ніч і до самого ранку.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Наслідки російської атаки по Бориспільському району

Відомо, що осколкові поранення отримав чоловік під час чергової повітряної атаки російської армії на Київську область. За інформацією голови Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, постраждалий перебуває під наглядом лікарів.

"Його госпіталізували. Вся необхідна медична допомога надається", — зазначив посадовець. Водночас очільник ОВА закликав громадян не ігнорувати небезпеку та перейти в укриття при оголошенні повітряної тривоги.

Дим від пожежі. Фото: Новини.LIVE

Найбільш помітні руйнування цивільної інфраструктури зафіксували безпосередньо у місті Бориспіль. Там вибухова хвиля залишила без вікон житловий дев'ятиповерховий будинок. На місці розгорнули оперативний штаб для фіксації звернень з боку постраждалих.

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Крім того, спалахнули великі складські приміщення, а один із місцевих магазинів вигорів дотла. Видніється густий чорний дим.

Дим від пожежі на складах. Фото: Новини.LIVE

Через високий рівень небезпеки та активну фазу гасіння масштабного вогню на складах, правоохоронці поки що не допускають журналістів до місця пожежі.

Наслідки пожежі. Фото: Новини.LIVE

Загалом наслідки ворожого удару охопили території Бориспільського та Обухівського районів. Від вечора, впродовж усієї ночі та до ранку підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій безперервно ліквідовували численні осередки займань та допомагали місцевим мешканцям.

"Ворог пошкодив складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи", — констатував Тимур Ткаченко, додавши, що наразі на місцях продовжують працювати всі оперативні служби.

Новини.LIVE інформували, що Київ та область вже кілька діб поспіль перебувають під безперервними атаками з боку військ РФ. Так денний ворожий удар по Києву 2 вересня припав на будівлі Національного університету харчових технологій. Частина навчальних корпусів зазнала суттєвих руйнувань і пошкоджень, проте серед викладачів та студентів ніхто не постраждав.

На тлі постійних денних атак безпілотників військовий аналітик Олексій Гетьман прогнозує, що обстріли Києва вдасться мінімізувати вже за два-три тижні. На його думку, єдиний дієвий спосіб змусити противника припинити виснажливі нальоти — це жорстка симетрична відповідь Сил оборони та системні дзеркальні удари по військових об'єктах углиб Росії.