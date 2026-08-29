В Бориспольском районе в результате атаки дронов погибла 14-летняя девочка

Спасатели тушат пожар после российского обстрела. Фото: ГСЧС Киевской области

Утром 29 августа в Бориспольском районе в результате очередной массированной атаки российских беспилотников погибла 14-летняя девочка. Оккупанты нанесли удары по гражданским объектам, зафиксированы серьезные разрушения. Среди мирного населения есть еще много раненых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко.

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Гибель ребенка после атаки России

В Бориспольском районе также есть пострадавшие и поврежденные гражданские объекты.

Сообщение главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

"Сегодня утром в Бориспольском районе в результате атаки вражеских БПЛА погибла 14-летняя девочка. Это еще одна жертва российского террора. У нее впереди должна была быть целая жизнь — мечты, планы, будущее. Искренние соболезнования родным и близким девочки. Нет слов, которые могли бы облегчить боль от такой утраты", — сообщил Тимур Ткаченко.

В настоящее время на местах попадания вражеских дронов продолжаются активные спасательные работы, а экстренные службы оказывают помощь всем, кто оказался в эпицентре очередного теракта.

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Как писали Новини.LIVE, число жертв в результате вчерашнего удара по Киевской области продолжает расти. По состоянию на утро известно о 27 погибших и 42 раненых, в том числе 4 ребенка.

Также мы сообщали, что в Киеве вражеский дрон попал в квартиру на девятом этаже жилого дома. Киевские спасатели сумели быстро потушить пожар и спасти соседние квартиры от выгорания.