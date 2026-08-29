У Бориспільському районі через атаку дронів загинула 14-річна дівчина

Рятувальники гасять пожежу після російського обстрілу. Фото: ДСНС Київщини

Вранці 29 серпня у Бориспільському районі внаслідок чергової масованої атаки російських безпілотників загинула 14-річна дівчинка. Окупанти поцілили по цивільних об'єктах, зафіксовано серйозні руйнування. Серед мирного населення є ще багато поранених.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву очільника Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

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Загибель дитини після атаки Росії

У Бориспільському районі також є постраждалі та пошкоджені цивільні об’єкти.

Допис голови Київської ОВА Тимура Ткаченка. Фото: скріншот

"Сьогодні вранці у Бориспільському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА загинула 14-річна дівчинка. Це ще одна жертва російського терору. У неї мало бути попереду ціле життя — мрії, плани, майбутнє. Щирі співчуття рідним і близьким дівчинки. Немає слів, які могли б зменшити біль від такої втрати", — повідомив Тимур Ткаченко.

Наразі на місцях влучань ворожих дронів тривають активні рятувальні роботи, а екстрені служби допомагають усім, хто опинився в епіцентрі чергового теракту.

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Також ми повідомляли, що у Києві ворожий дрон влучив у квартиру на дев'ятому поверсі житлового будинку. Київські рятувальники зуміли швидко приборкати пожежу та врятувати сусідні помешкання від вигорання.