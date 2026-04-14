В Броварах прогремел мощный взрыв: полиция говорит о теракте

Граната. Фото иллюстративное: полиция Киевской области

Во вторник, 14 апреля, в Броварах Киевской области прогремел взрыв. В результате него пострадал мужчина.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Новини.LIVE.

В Киевской области прогремел взрыв из-за теракта

Во вторник, 14 апреля, в Броварах Киевской области прогремел громкий взрыв. Чрезвычайное происшествие произошло на территории одного из частных секторов города. По предварительным данным, в результате инцидента ранения получил один человек, которому сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

Правоохранительные органы отреагировали на ситуацию максимально оперативно. Информацию о взрыве журналистам "Суспільного" официально подтвердили представители пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Благодаря быстрым и слаженным действиям полицейских, лиц, подозреваемых в причастности к организации взрыва, уже удалось задержать. Сейчас следователи активно работают с задержанными. По предварительной квалификации правоохранителей, этот инцидент рассматривается как возможный террористический акт.

В пресс-службе полиции Киевщины пообещали обнародовать более развернутую официальную информацию по этому инциденту позже, после проведения первоочередных следственных и оперативных мероприятий.

Новини.LIVE отмечают, что в Киевской области 23 марта произошел теракт в Буче. Возле частного дома прогремело сразу два взрыва. Выяснилось, что к преступлению причастен 21-летний местный житель. Его завербовали россияне в онлайн-игре и через угрозы и ультиматумы якобы заставили подготовить теракт. Сейчас подозреваемый находится под стражей до 21 мая без права внесения залога.