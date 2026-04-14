Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Броварах прогремел мощный взрыв: полиция говорит о теракте

В Броварах прогремел мощный взрыв: полиция говорит о теракте

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 10:49
В Броварах прогремел мощный взрыв: полиция говорит о теракте
Граната. Фото иллюстративное: полиция Киевской области

Во вторник, 14 апреля, в Броварах Киевской области прогремел взрыв. В результате него пострадал мужчина.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Новини.LIVE.

В Киевской области прогремел взрыв из-за теракта

Во вторник, 14 апреля, в Броварах Киевской области прогремел громкий взрыв. Чрезвычайное происшествие произошло на территории одного из частных секторов города. По предварительным данным, в результате инцидента ранения получил один человек, которому сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

Правоохранительные органы отреагировали на ситуацию максимально оперативно. Информацию о взрыве журналистам "Суспільного" официально подтвердили представители пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Благодаря быстрым и слаженным действиям полицейских, лиц, подозреваемых в причастности к организации взрыва, уже удалось задержать. Сейчас следователи активно работают с задержанными. По предварительной квалификации правоохранителей, этот инцидент рассматривается как возможный террористический акт.

В пресс-службе полиции Киевщины пообещали обнародовать более развернутую официальную информацию по этому инциденту позже, после проведения первоочередных следственных и оперативных мероприятий.

Новини.LIVE отмечают, что в Киевской области 23 марта произошел теракт в Буче. Возле частного дома прогремело сразу два взрыва. Выяснилось, что к преступлению причастен 21-летний местный житель. Его завербовали россияне в онлайн-игре и через угрозы и ультиматумы якобы заставили подготовить теракт. Сейчас подозреваемый находится под стражей до 21 мая без права внесения залога.

теракт взрыв Киевская область
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации