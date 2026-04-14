Головна Київ У Броварах пролунав потужний вибух: поліція каже про теракт

У Броварах пролунав потужний вибух: поліція каже про теракт

Дата публікації: 14 квітня 2026 10:49
У Броварах пролунав потужний вибух: поліція каже про теракт
Граната. Фото ілюстративне: поліція Київщини

У вівторок, 14 квітня, у Броварах на Київщині прогримів вибух. Унаслідок нього постраждав чоловік. 

Про це повідомляє "Суспільне", передає Новини.LIVE.

У Київській області прогримів вибух через теракт

У вівторок, 14 квітня, у Броварах на Київщині, прогримів гучний вибух. Надзвичайна подія сталася на території одного з приватних секторів міста. За попередніми даними, внаслідок інциденту поранення отримав один чоловік, якому наразі надається необхідна медична допомога.

Правоохоронні органи відреагували на ситуацію максимально оперативно. Інформацію про вибух журналістам "Суспільного" офіційно підтвердили представники пресслужби Головного управління Національної поліції в Київській області.

Завдяки швидким та злагодженим діям поліцейських, осіб, яких підозрюють у причетності до організації вибуху, вже вдалося затримати. Наразі слідчі активно працюють із затриманими. За попередньою кваліфікацією правоохоронців, цей інцидент розглядається як можливий терористичний акт.

У пресслужбі поліції Київщини пообіцяли оприлюднити більш розгорнуту офіційну інформацію щодо цього інциденту згодом, після проведення першочергових слідчих та оперативних заходів.

Новини.LIVE зазначають, що у Київській області 23 березня стався теракт у Бучі. Біля приватного будинку пролунало одразу два вибухи. З'ясувалося, що до злочину причетний 21-річний місцевий мешканець. Його завербували росіяни в онлайн-грі й через погрози та ультиматуми нібито змусили підготувати теракт. Наразі підозрюваний перебуває під вартою до 21 травня без права внесення застави.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
