Налет беспилотников на Киевскую область 18 августа: данные о разрушениях

Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Киева

Российские войска нанесли утром во вторник, 18 августа, ударными беспилотниками удары по гражданским объектам Киевской области. В Броварском районе зафиксированы повреждения частного дома, офисного здания и складских помещений.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА, передает Новини.LIVE.

Россия атаковала Киевскую область 18 августа

В Броварском районе Киевской области в результате налета вражеских беспилотников зафиксировано разрушение гражданских объектов. В частности, повреждения получили частный жилой дом, складские помещения, а также офисное здание. Соответствующие последствия зафиксированы по состоянию на 7:30 утра.

Сообщение от КОВА. Фото: скриншот

По предварительным данным,информации о пострадавших или погибших среди местного населения не поступало.

По состоянию на 08:11 в ряде регионов Киевской области начали объявлять отбой воздушной тревоги.

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Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в ночь на 18 августа в воздушном пространстве Киевской области во всех районах была объявлена воздушная тревога. Слышались взрывы из-за работы ПВО.

Также ранее, в результате вражеского удара по Киеву 16 августа, полностью сгорел известный книжный рынок на Почайной: огонь уничтожил торговые ряды и тысячи книг.

Экономические последствия разрушений также набирают обороты: уничтожение крупных логистических складов в Киеве и области вынуждает торговые сети переходить на более дорогую схему поставок "с колес". По словам экономиста Алексея Куща, дефицита товаров и продуктов не будет, но это неизбежно вызовет скачок цен для покупателей.