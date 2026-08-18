Наліт безпілотників на Київщину 18 серпня: дані про руйнування

Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Києва

Російські війська атакували вранці у вівторок, 18 серпня, ударними безпілотниками цивільні об'єкти Київської області. У Броварському районі зафіксовано пошкодження приватного будинку, офісної будівлі та складських приміщень.

Про це повідомили в пресслужбі Київської ОВА, передає Новини.LIVE.

Росія атакувала Київську область 18 серпня

У Броварському районі Київської області внаслідок нальоту ворожих безпілотників зафіксовано руйнування цивільних об'єктів. Зокрема, ушкоджень зазнали приватний житловий будинок, складські приміщення, а також офісна будівля. Відповідні наслідки зафіксували станом на 7:30 ранку.

Повідомлення від КОВА. Фото: скриншот

За попередніми даними, інформація про постраждалих чи загиблих серед місцевого населення не надходила.

Станом на 08:11 в низці регіонів Київщини почали оголошувати відбій повітряної тривоги.

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Раніше Новини.LIVE писали про те, що у ніч проти 18 серпня в повітряному просторі Київського регіону в усіх районах була оголошена повітряна тривога. Лунали вибухи через роботу ППО.

Також раніше, внаслідок ворожого удару по Києву 16 серпня, вщент вигорів відомий книжковий ринок на Почайній: вогонь знищив торгові ряди та тисячі книжок.

Економічні наслідки руйнувань також набирають обертів: знищення великих логістичних складів по Києву та області змушує торговельні мережі переходити на дорожчу схему постачання "з коліс". За словами економіста Олексія Куща, дефіциту товарів та продуктів не буде, але це неминуче спровокує стрибок цін для покупців.