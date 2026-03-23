В Буче прогремел взрыв возле многоквартирного жилого дома

В Буче утром в понедельник, 23 марта, вблизи многоквартирного жилого дома произошли два взрыва неизвестных предметов, в результате чего ранения получили двое правоохранителей. По предварительным данным, угрозы их жизни нет, пострадавших госпитализировали, а дальше они будут проходить лечение амбулаторно. В полиции данное событие уже назвали терактом.

В Буче прогремело два взрыва возле дома

В Буче утром произошел взрыв вблизи многоквартирного жилого дома, а затем на том же месте прогремел еще один. После этого полиция Киевщины сообщила, что работает на месте теракта в Бучанском районе.

Первый сигнал о происшествии поступил в 5:35 на спецлинию 112. В экстренные службы обратилась жительница Бучи, которая сообщила о взрыве на улице. Взрывной волной в ее доме повредило окна.

После этого на место направили полицейских, спасателей ГСЧС и взрывотехников полиции Киевщины. Правоохранители сразу перекрыли территорию и предупредили местных жителей, что существует угроза повторного взрыва.

Именно в момент, когда службы отрабатывали вызов, произошел еще один взрыв. По информации Николая Калашника, он прогремел рядом с местом первой детонации. В результате этого двое правоохранителей получили ранения.

Пострадавших доставили в больницу. Предварительно их состояние оценивается как средней тяжести. Угрозы жизни нет. По имеющейся информации, дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно, без длительного стационарного пребывания.

И полиция, и областная власть призвали жителей не игнорировать ограничения, введенные на этой территории. Людей просят не подходить к подозрительным предметам, не касаться их и не пытаться самостоятельно перемещать. О таких находках следует сразу сообщать в полицию или звонить по телефонам 101 или 102.

По официальной информации, ситуация находится на контроле. Дополнительные подробности должны обнародовать после того, как будут установлены все обстоятельства утренних взрывов.

Подобные инциденты уже случались ранее. Во Львове 22 февраля прогремели два взрыва, в результате которого погибли правоохранители, прибывшие сначала на ложный вызов об ограблении. Данное событие квалифицировали, как теракт и связали его с деятельностью российских спецслужб.

После инцидента в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что изменят правила работы правоохранителей из-за повышенной угрозы терактов.

Впрочем попытки совершить теракты со стороны российских спецслужб не прекращаются. В разных городах Украины часто задерживают граждан, которые в поисках легкого заработка соглашаются на подготовку терактов и помогают изготавливать взрывчатку и закладывать ее в людных местах.