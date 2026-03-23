В Бучі прогримів вибух біля багатоквартирного житлового будинку
Дата публікації: 23 березня 2026 09:31
Поліцейська автівка. Фото ілюстративне: Нацполіція України
У Бучі вранці у понеділок, 23 березня, поблизу багатоквартирного житлового будинку сталися два вибухи невідомих предметів, унаслідок чого поранення дістали двоє правоохоронців. За попередніми даними, загрози їхньому життю немає, постраждалих госпіталізували, а далі вони проходитимуть лікування амбулаторно.
Новина доповнюється...
