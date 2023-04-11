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В Буче строят первую фабрику-кухню для смены системы школьного питания

11 апреля 2023 16:34
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Буче строят первую фабрику-кухню для смены системы школьного питания
Елена Зеленская в Буче с Говардом Баффетом и Ричардом Брэнсоном. Фото: mtu.gov.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В рамках инициативы Первой Леди Елены Зеленской по реформированию системы школьного питания начато строительство пилотной фабрики-кухни в Буче. Такое предприятие предназначено для обеспечения учебных заведений Киевской области качественными и свежими блюдами.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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В Буче стартовало строительство первой в Украине фабрики-кухни. Фабрика-кухня — отдельное предприятие, где осуществляется приготовление, шоковое охлаждение готовых блюд и доставка в охлажденном виде в учебные заведения.

Проект реализуется при поддержке всемирно известных бизнесменов и филантропов Говарда Баффета и Ричарда Брэнсона. Со своей стороны, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры всесторонне способствует строительной части проекта.

"Реализация таких инициатив дает нам возможность улучшить ситуацию сразу в нескольких сферах: дать импульс строительному рынку, качественно улучшить школьное питание и посодействовать возвращению украинцев домой. Благодарны Говарду Баффету и Ричарду Брэнсону за их лидерство в этом процессе. Уверены, что это будет способствовать росту заинтересованности других инвесторов и доноров к строительству фабрик-кухонь. Работаем, чтобы все проекты нового строительства или восстановления школ и садов учитывали рекомендации, разработанные командой Елены Зеленской. Они позволят украинской школьной инфраструктуре сделать качественный шаг вперед", — прокомментировал Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Потребителем продукции новой фабрики-кухни будет 31 школа Бучи и населенных пунктов Бучанской, Немишаевской, Бородянской общин Киевской области. Такая фабрика-кухня сможет охватить более 7,5 тысячи детей. При необходимости мощности фабрики-кухни могут быть перестроены под питание временно перемещенных лиц и местных жителей.

Ожидается, что фабрика-кухня в Буче должна заработать уже осенью с началом нового учебного года. Впоследствии, проект фабрик-кухонь планируется масштабировать на всю территорию Украины. В ближайших планах — строительство фабрики-кухни в городе Лозовая Харьковская область.

В настоящее время продолжается анализ территорий для строительства еще 5 фабрик-кухонь в Закарпатской, Львовской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях.

Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской приехали с визитом в Польшу. На переговорах они договорились о новом пакете помощи для Украины.

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