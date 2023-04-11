Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow В Бучі будують першу фабрику-кухню для зміни системи шкільного харчування arrow

В Бучі будують першу фабрику-кухню для зміни системи шкільного харчування

11 квітня 2023 16:34
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
В Бучі будують першу фабрику-кухню для зміни системи шкільного харчування
Олена Зеленська в Бучі з Говардом Баффетом та Річардом Бренсоном. Фото: mtu.gov.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

В рамках ініціативи Першої Леді Олени Зеленської з реформування системи шкільного харчування розпочато будівництво пілотної фабрики-кухні в Бучі. Таке підприємство призначене для забезпечення навчальних закладів Київщини якісними та свіжими стравами.

Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Читайте також:

Перша в Україні фабрика-кухня

У Бучі стартувало будівництво першої в Україні фабрики-кухні. Фабрика-кухня — окреме підприємство, в якому здійснюється приготування, шокове охолодження готових страв та доставка в охолодженому вигляді до навчальних закладів.

Проєкт реалізується за підтримки всесвітньо відомих бізнесменів та філантропів Говарда Баффета та Річарда Бренсона. Зі свого боку Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури всебічно сприяє будівельній частині проєкту. 

"Реалізація таких ініціатив дає нам можливість покращити ситуацію відразу в декількох сферах: дати імпульс будівельному ринку, якісно покращити шкільне харчування та посприяти поверненню українців до своїх домівок. Вдячні Говарду Баффету та Річарду Бренсону за їх лідерство в цьому процесі. Впевнені, що це  сприятиме росту зацікавленості інших інвесторів та донорів до розбудови фабрик-кухонь. Працюємо, щоб всі проєкти нового будівництва чи відбудови шкіл та садочків враховували рекомендації, розроблені командою Олени Зеленської. Вони дозволять українській шкільній інфраструктурі зробити якісний крок вперед", — прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

Споживачами продукції нової фабрики-кухні буде 31 школа Бучі та населених пунктів Бучанської, Немішаївської, Бородянської громад Київської області.  Така фабрика-кухня зможе охопити понад 7,5 тисяч дітей. За потреби потужності фабрики-кухні можуть бути перелаштовані під забезпечення їжею тимчасово переміщених осіб та місцевих жителів.

Очікується, що фабрика-кухня в Бучі має запрацювати вже восени, з початком нового навчального року.  Згодом проєкт фабрик-кухонь планується масштабувати на всю територію України. В найближчих планах — будівництво фабрики-кухні в місті Лозова Харківська област.

Наразі триває аналіз територій для будівництва ще 5 фабрик-кухонь у Закарпатській, Львівській, Полтавській, Рівненській та Хмельницькій областях. 

Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською приїхали з візитом в Польщу. На переговорах вони домовились про новий пакет допомоги для України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB