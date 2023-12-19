В Буче открыли первую в Украине фабрику-кухню для учебных заведений трех общин

Фабрика-кухня в Буче. Фото: МОЗ

В городе Буча Киевского района открыли первую в Украине фабрику-кухню для учебных заведений трех громад, среди которых Буча, Немешаево и Бородянка. Ее создание прошло в рамках реформы системы школьного питания первой леди Украины Елены Зеленской.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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С января или февраля начнется работа фабрики-кухни. Работники будут готовить обеды для учебных заведений Бучи, Немешаево и Бородянки. Масштабы фабрики позволяют готовить 10 тысяч порций обедов в день. Открытие фабрики также посетил американский филантроп и бизнесмен Говард Баффет, ставший меценатом запуска проекта.

Елена Зеленская, Говард Баффет и другие на открытии фабрики-кухни. Фото: МОЗ

Елена Зеленская, Говард Баффет и другие на открытии фабрики-кухни. Фото: МОЗ

Отмечается, что вторую такую же фабрику-кухню планируют построить в городке Лозовая Харьковской области. Сотрудники, которые будут работать на фабрике, смогут готовить еду для 14 тысяч детей в пяти громадах района.

Оборудование фабрики-кухни в Буче. Фото: МОЗ

Оборудование фабрики-кухни в Буче. Фото: МОЗ

"Реформа школьного питания продолжается — для каждого региона мы подбираем оптимальный вариант — где-то будет фабрика-кухня, как здесь. Где-то уже работают опорные кухни — это другая модель, когда одно школьное заведение, где оборудование уже обновлено, готовит для многих других. Так есть, например, на Львовщине, где в эти выходные мы увидели, как все работает, я всегда подчеркиваю — мы строим не просто кухни или пищеблоки, а равный доступ каждого ребенка к здоровой пище в любом уголке страны: от больших городов до самых маленьких сел. Мы хотим вырастить здоровое поколение и сделаем это. Несмотря на все", — указала Елена Зеленская.

Оборудование фабрики-кухни в Буче. Фото: МОЗ

Работники фабрики-кухни в Буче. Фото: МОЗ

Посуда фабрики-кухни в Буче. Фото: МОЗ

Сообщения об открытии фабрики-кухни. Фото: скриншот поста Минздрава

Напомним, в Сенате США заблокировали вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Если западные страны остановят финансовую поддержку, украинцам грозит "смертельная опасность". Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская.

Добавим, первая леди Украины Елена Зеленская пообщалась с журналистами Индонезии, Японии, Южной Кореи, Камбоджи, Таиланда, Монголии и Сингапура. По ее словам, принудительная депортация детей в Россию является актом геноцида.