В Бучі відкрили першу в Україні фабрику-кухню для закладів освіти трьох громад

Фабрика-кухня в Бучі. Фото: МОЗ

У місті Буча, що у Київському районі відкрили першу в Україні фабрику-кухню для навчальних закладів трьох громад, серед яких Буча, Немішаєвого та Бородянки. Її створення відбулося в рамках реформи системи шкільного харчування першої леді України Олени Зеленської.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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Відкриття першої фабрики-кухні в Україні

Від січня або лютого розпочнеться робота фабрики-кухні. Працівники будуть готувати обіди для навчальних закладів Бучі, Немішаєвого та Бородянки. Масштаби фабрики дозволяють готувати 10 тисяч порцій обідів на день. Відкриття фабрики також відвідав американський філантроп і бізнесмен Говард Баффет, який став меценатом запуску проєкту.

Олена Зеленська, Говард Баффет та інші на відкритті фабрики-кухні. Фото: МОЗ

Олена Зеленська, Говард Баффет та інші на відкритті фабрики-кухні. Фото: МОЗ

Зазначається, що другу таку ж фабрику-кухню планують побудувати у містечку Лозова, що на Харківщині. Співробітники, що працюватимуть на фабриці зможуть готувати їжу для 14 тисяч дітей у п’яти громадах району.

Обладнання фабрики-кухні у Бучі. Фото: МОЗ

Обладнання фабрики-кухні у Бучі. Фото: МОЗ

"Реформа шкільного харчування продовжується — для кожного регіону ми підбираємо оптимальний варіант — десь буде фабрика кухня, як тут. Десь вже працюють опорні кухні — це інша модель, коли один шкільний заклад, де обладнання вже оновлене, готує для багатьох інших. Так є, наприклад, на Львівщині, де цими вихідними ми побачили як все працює. Я завжди наголошую — ми будуємо не просто кухні чи харчоблоки, а рівний доступ кожної дитини до здорової їжі в будь-якому куточку країни: від великих міст до найменших сіл. Ми хочемо виростити здорове покоління і зробимо це. Попри все", — вказала Олена Зеленська.

Обладнання фабрики-кухні у Бучі. Фото: МОЗ

Працівники фабрики-кухні у Бучі. Фото: МОЗ

Посуд фабрики-кухні у Бучі. Фото: МОЗ

Повідомлення про відкриття фабрики-кухні. Фото: скриншот допису МОЗ

Нагадаємо, у Сенаті США заблокували винесення законопроєкту щодо допомоги Києву на голосування. Якщо західні країни зупинять фінансову підтримку, українцям загрожує "смертельна небезпека". Про це заявила перша леді України Олена Зеленська.

Додамо, перша леді України Олена Зеленська поспілкувалася з журналістами Індонезії, Японії, Південної Кореї, Камбоджі, Таїланду, Монголії та Сінгапуру. За її словами, примусова депортація дітей до Росії є актом геноциду.