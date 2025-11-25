Экстренные отключения отменили в Киеве 25 ноября — детали

Ремонт энергообъектов. Фото: ДТЭК

В Киеве 25 ноября отменили экстерные отключения света в части города. Они были вызваны обстрелами российских войск.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Отключение света в Киеве 25 ноября

"Левый берег Киева: экстренные отключения отменены. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении.

Отметим, ранее ввели экстренные отключения электроэнергии по распоряжению Укрэнерго.

Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, 25 ноября россияне в шестой раз за два месяца атаковали энергообъекты Украины. В некоторых регионах введены аварийные отключения света.

В общем, этой ночью враг выпустил по Украине более 400 воздушных целей. Основной удар был направлен на Киев.