Экстренные отключения отменили в Киеве 25 ноября — детали

В части Киева отменили экстерные отключения — детали
В Киеве 25 ноября отменили экстерные отключения света в части города. Они были вызваны обстрелами российских войск.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Отключение света в Киеве 25 ноября
"Левый берег Киева: экстренные отключения отменены. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении.
Отметим, ранее ввели экстренные отключения электроэнергии по распоряжению Укрэнерго.
Напомним, 25 ноября россияне в шестой раз за два месяца атаковали энергообъекты Украины. В некоторых регионах введены аварийные отключения света.
В общем, этой ночью враг выпустил по Украине более 400 воздушных целей. Основной удар был направлен на Киев.
