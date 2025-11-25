Екстрені відключення скасували у Києві 25 листопада — деталі

Ремонт енергооб'єктів. Фото: ДТЕК

У Києві 25 листопада скасували екстерні відключення світла у частині міста. Вони були спричинені обстрілами російських військ.

Про це повідомили в ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Відключення світла у Києві 25 листопада

"Лівий берег Києва: екстрені відключення скасовано. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше ввели екстрені відключення електроенергії за розпорядженням Укренерго.

Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, 25 листопада росіяни вшосте за два місяці атакували енергооб'єкти України. В деяких регіонах введені аварійні відключення світла.

Загалом, цієї ночі ворог випустив по Україні понад 400 повітряних цілей. Основний удар був спрямований на Київ.