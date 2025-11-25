Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ В частині Києва скасували екстерні відключення — деталі

В частині Києва скасували екстерні відключення — деталі

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 14:52
Оновлено: 14:52
Екстрені відключення скасували у Києві 25 листопада — деталі
Ремонт енергооб'єктів. Фото: ДТЕК

У Києві 25 листопада скасували екстерні відключення світла у частині міста. Вони були спричинені обстрілами російських військ.

Про це повідомили в ДТЕК. 

Реклама
Читайте також:

Відключення світла у Києві 25 листопада

"Лівий берег Києва: екстрені відключення скасовано. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — йдеться у повідомленні.  

Зазначимо, раніше ввели екстрені відключення електроенергії за розпорядженням Укренерго.

null
Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, 25 листопада росіяни вшосте за два місяці атакували енергооб'єкти України. В деяких регіонах введені аварійні відключення світла. 

Загалом, цієї ночі ворог випустив по Україні понад 400 повітряних цілей. Основний удар був спрямований на Київ. 

Київ електроенергія обстріли відключення світла світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації