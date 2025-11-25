Екстрені відключення скасували у Києві 25 листопада — деталі

В частині Києва скасували екстерні відключення — деталі
У Києві 25 листопада скасували екстерні відключення світла у частині міста. Вони були спричинені обстрілами російських військ.
Про це повідомили в ДТЕК.
Відключення світла у Києві 25 листопада
"Лівий берег Києва: екстрені відключення скасовано. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, раніше ввели екстрені відключення електроенергії за розпорядженням Укренерго.
Нагадаємо, 25 листопада росіяни вшосте за два місяці атакували енергооб'єкти України. В деяких регіонах введені аварійні відключення світла.
Загалом, цієї ночі ворог випустив по Україні понад 400 повітряних цілей. Основний удар був спрямований на Київ.
