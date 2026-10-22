Рысь в Чернобыле. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали уникальные кадры самого осторожного и редкого хищника Зоны отчуждения. Специалистам удалось запечатлеть краснокнижную рысь, которая уже активно готовится к зимним холодам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

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Редкая рысь показалась на камеру в Чернобыле

Специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника поделились новыми снимками дикой природы. На этот раз в объектив попала рысь.

Исследователи пояснили, что животное является ловкой охотницей благодаря отличному слуху и острому зрению. Кроме того, ее пятнистая шерсть служит надежным камуфляжем, поэтому рысь может «растворяться» среди стволов деревьев и опавших листьев. Как отмечают в заповеднике, встретить эту осторожную лесную кошку — настоящая удача, поскольку она всегда фиксирует присутствие человека гораздо раньше, чем люди способны её заметить.

Рысь в Чернобыльской зоне. Фото: Чернобыльский биосферный заповедник показал рысь в зоне отчуждения

Дикая кошка никогда не устраивает длительных изнурительных погонь за добычей. Её главная тактика основана на неожиданном нападении и абсолютной тишине, поэтому рысь предпочитает охотиться исключительно из засады.

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Сейчас животное проходит активную фазу подготовки к предстоящим холодам. И в этом ей помогает сама природа.

"Осенью шерсть рыси постепенно становится гуще, готовя её к зимним холодам, а широкие лапы с густым мехом помогают передвигаться по снегу", — пояснили исследователи.

Новини.LIVE сообщали, что, несмотря на сильное радиоактивное загрязнение, жизнь диких животных в Чернобыле кипит и удивляет.

Так, в Чернобыльском биосферном заповеднике сейчас насчитывается около 2,4 тысячи благородных оленей. Ученые заметили необычное изменение: после суровой зимы и военных потрясений популяция существенно омолодилась, поэтому право на размножение в этом сезоне завоевали более молодые самцы среднего возраста, потеснив старых вожаков.

Параллельно специалисты фиксируют появление нетипичных обитателей зоны отчуждения. Там впервые официально подтвердили присутствие золотистого шакала. Южный хищник всё дальше расселяется по Украине и уже в полной мере добрался до севера.

Кроме того, на территории заповедника в сентябре заметили редкую пчелу-плотника, или, как её ещё научно называют, ксилокопу, которая считается одним из крупнейших видов насекомых в Европе, достигает в длину трех сантиметров и гудит значительно громче обычных пчел.