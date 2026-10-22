Рись у Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника показали унікальні кадри найобережнішого та найрідкіснішого хижака Зони Відчуження. Фахівцям вдалося зафіксувати червонокнижку рись, яка вже активно готується до зимових холодів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

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Рідкісна рись показалася на камеру в Чорнобилі

Фахівці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника поділилися новими знімками дикої природи. Цього разу в об'єктив потрапила рись.

Дослідники пояснили, що тварина є вправною мисливицею завдяки відмінному слуху та гострому зору. Крім того, її плямиста шерсть слугує надійним камуфляжем, тому рись може "розчинятися" серед стовбурів дерев та опалого листя. Як зазначають у заповіднику, зустріти цю обережну лісову кішку є справжньою вдачею, оскільки вона завжди фіксує присутність людини набагато раніше, ніж люди здатні її помітити.

Рись в Чорнобильській зоні. Фото: Чорнобильський біосферний заповідник показав рись у зоні відчуження

Дика кішка ніколи не влаштовує тривалих виснажливих переслідувань за здобиччю. Її головна тактика базується на несподіваному нападі та абсолютній тиші, тому рись віддає перевагу полюванню виключно із засідки.

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Зараз тварина проходить активну фазу підготовки до майбутніх холодів. І в цьому їй допомагає сама природа.

"Восени шерсть рисі поступово стає густішою, готуючи її до зимових холодів, а широкі лапи з густим хутром допомагають пересуватися снігом", — пояснили дослідники.

Новини.LIVE повідомляли, що попри сильне радіоактивне забруднення, життя диких тварин в Чорнобилі буяє та дивує.

Так в Чорнобильському біосферному заповіднику зараз нараховують близько 2,4 тисячі благородних оленів. Науковці помітили незвичну зміну, що після важкої зими та воєнних потрясінь популяція суттєво омолодилася, тож право на розмноження цього сезону вибороли молодші бики середнього віку, посунувши старих ватажків.

Паралельно фахівці фіксують появу нетипових мешканців зони відчуження. Там уперше офіційно підтвердили присутність золотистого шакала. Південний хижак дедалі далі розселяється Україною і вже повноцінно дістався півночі.

Крім того, на території заповідника у вересні помітили рідкісну бджолу-тесляра, або як її ще по-науковому називають ксилокопу, яка вважається одним із найбільших видів комах у Європі, виростає до трьох сантиметрів і гуде значно голосніше за звичайних бджіл.