Ученые обнаружили новое гнездо орлана-белохвоста в Чернобыльской зоне

Гнездо птицы. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике подтвердили существование еще одного гнезда орлана-белохвоста. Ученые утверждают, что это уже 17 зафиксированное гнездо этой редкой хищной птицы на территории заповедника.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Реклама

Читайте также:

В Чернобыле активно гнездятся орланы

Еще в июле ученые заповедника во время полевых исследований в Куповатском природоохранном научно-исследовательском отделении заметили трех молодых орланов-белохвостов.

Несмотря на детальные поиски, найти само гнездо летом не удалось из-за плотной листвы ольшаника, которая полностью перекрывала обзор и усложняла ориентацию на местности.

Специалисты приняли решение вернуться к обследованию этого участка осенью, когда опадение листьев позволяет значительно лучше осмотреть кроны деревьев и тщательно проверить территорию. И уже во время повторного обхода гнездо орлана-белохвоста было таки успешно найдено.

Гнездо орлана в Чернобыльской зоне. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Обнаружение нового гнезда в пределах Чернобыльского заповедника является важным научным результатом, как объясняют исследователи.

"Это еще одно важное доказательство стабильности и расширения популяции этого редкого вида в регионе",- сообщили ученые.

Орлан-белохвост является одной из крупнейших хищных птиц Европы. Размах его крыльев может достигать 2,4 метра, а вес взрослой особи — до 6-7 килограммов. Этот вид выбирает для жизни большие водно-болотные угодья, берега рек, озер и водохранилищ, ведь основу его рациона составляет рыба, а также водоплавающие птицы и падаль.

Исследователи в лесу. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Их гнезда могут достигать нескольких метров в диаметре и считаются одними из крупнейших среди птиц Европы. Птенцы обычно покидают гнездо в возрасте 10-12 недель, но еще некоторое время держатся вблизи родительской территории.

В Украине орлан-белохвост занесен в Красную книгу и имеет статус редкого вида. Рост количества гнезд в Чернобыльском заповеднике ученые связывают с минимальным антропогенным воздействием, отсутствием хозяйственной деятельности и большой площадью природных угодий, создающих благоприятные условия для гнездования и размножения этого хищника.

Напомним, в Украине 14 декабря отметили День ликвидатора ЧАЭС — читайте о великом подвиге граждан Украины, которые помогли избежать катастрофических последствий аварии на атомной электростанции.

Также недавно стало известно о состоянии укрытия над четвертым блоком ЧАЭС после атаки российского дрона. Специалисты сделали тревожное заявление.