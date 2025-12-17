Ученые обнаружили новое гнездо орлана-белохвоста в Чернобыльской зоне

В Чернобыле заметили гнездо гигантской хищной птицы — фото
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике подтвердили существование еще одного гнезда орлана-белохвоста. Ученые утверждают, что это уже 17 зафиксированное гнездо этой редкой хищной птицы на территории заповедника.
Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
В Чернобыле активно гнездятся орланы
Еще в июле ученые заповедника во время полевых исследований в Куповатском природоохранном научно-исследовательском отделении заметили трех молодых орланов-белохвостов.
Несмотря на детальные поиски, найти само гнездо летом не удалось из-за плотной листвы ольшаника, которая полностью перекрывала обзор и усложняла ориентацию на местности.
Специалисты приняли решение вернуться к обследованию этого участка осенью, когда опадение листьев позволяет значительно лучше осмотреть кроны деревьев и тщательно проверить территорию. И уже во время повторного обхода гнездо орлана-белохвоста было таки успешно найдено.
Обнаружение нового гнезда в пределах Чернобыльского заповедника является важным научным результатом, как объясняют исследователи.
"Это еще одно важное доказательство стабильности и расширения популяции этого редкого вида в регионе",- сообщили ученые.
Орлан-белохвост является одной из крупнейших хищных птиц Европы. Размах его крыльев может достигать 2,4 метра, а вес взрослой особи — до 6-7 килограммов. Этот вид выбирает для жизни большие водно-болотные угодья, берега рек, озер и водохранилищ, ведь основу его рациона составляет рыба, а также водоплавающие птицы и падаль.
Их гнезда могут достигать нескольких метров в диаметре и считаются одними из крупнейших среди птиц Европы. Птенцы обычно покидают гнездо в возрасте 10-12 недель, но еще некоторое время держатся вблизи родительской территории.
В Украине орлан-белохвост занесен в Красную книгу и имеет статус редкого вида. Рост количества гнезд в Чернобыльском заповеднике ученые связывают с минимальным антропогенным воздействием, отсутствием хозяйственной деятельности и большой площадью природных угодий, создающих благоприятные условия для гнездования и размножения этого хищника.
Напомним, в Украине 14 декабря отметили День ликвидатора ЧАЭС — читайте о великом подвиге граждан Украины, которые помогли избежать катастрофических последствий аварии на атомной электростанции.
Также недавно стало известно о состоянии укрытия над четвертым блоком ЧАЭС после атаки российского дрона. Специалисты сделали тревожное заявление.
Читайте Новини.LIVE!