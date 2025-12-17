Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Чернобыле заметили гнездо гигантской хищной птицы — фото

В Чернобыле заметили гнездо гигантской хищной птицы — фото

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 08:03
Ученые обнаружили новое гнездо орлана-белохвоста в Чернобыльской зоне
Гнездо птицы. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике подтвердили существование еще одного гнезда орлана-белохвоста. Ученые утверждают, что это уже 17 зафиксированное гнездо этой редкой хищной птицы на территории заповедника.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Реклама
Читайте также:

В Чернобыле активно гнездятся орланы

Еще в июле ученые заповедника во время полевых исследований в Куповатском природоохранном научно-исследовательском отделении заметили трех молодых орланов-белохвостов.

Несмотря на детальные поиски, найти само гнездо летом не удалось из-за плотной листвы ольшаника, которая полностью перекрывала обзор и усложняла ориентацию на местности.

Специалисты приняли решение вернуться к обследованию этого участка осенью, когда опадение листьев позволяет значительно лучше осмотреть кроны деревьев и тщательно проверить территорию. И уже во время повторного обхода гнездо орлана-белохвоста было таки успешно найдено.

Гніздо орлана
Гнездо орлана в Чернобыльской зоне. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Обнаружение нового гнезда в пределах Чернобыльского заповедника является важным научным результатом, как объясняют исследователи.

"Это еще одно важное доказательство стабильности и расширения популяции этого редкого вида в регионе",- сообщили ученые.

Орлан-белохвост является одной из крупнейших хищных птиц Европы. Размах его крыльев может достигать 2,4 метра, а вес взрослой особи — до 6-7 килограммов. Этот вид выбирает для жизни большие водно-болотные угодья, берега рек, озер и водохранилищ, ведь основу его рациона составляет рыба, а также водоплавающие птицы и падаль.

Птахи в Чорнобилі
Исследователи в лесу. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Их гнезда могут достигать нескольких метров в диаметре и считаются одними из крупнейших среди птиц Европы. Птенцы обычно покидают гнездо в возрасте 10-12 недель, но еще некоторое время держатся вблизи родительской территории.

В Украине орлан-белохвост занесен в Красную книгу и имеет статус редкого вида. Рост количества гнезд в Чернобыльском заповеднике ученые связывают с минимальным антропогенным воздействием, отсутствием хозяйственной деятельности и большой площадью природных угодий, создающих благоприятные условия для гнездования и размножения этого хищника.

Напомним, в Украине 14 декабря отметили День ликвидатора ЧАЭС — читайте о великом подвиге граждан Украины, которые помогли избежать катастрофических последствий аварии на атомной электростанции.

Также недавно стало известно о состоянии укрытия над четвертым блоком ЧАЭС после атаки российского дрона. Специалисты сделали тревожное заявление.

Киевская область Чернобыль заповедник Чернобыльская зона птицы Красная книга
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации