Науковці виявили нове гніздо орлана-білохвоста у Чорнобильській зоні

Гніздо птаха. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику підтвердили існування ще одного гнізда орлана-білохвоста. Науковці стверджують, що це вже 17 зафіксоване гніздо цього рідкісного хижого птаха на території заповідника.

Про це повідомили в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

У Чорнобилі активно гніздяться орлани

Ще в липні науковці заповідника під час польових досліджень у Куповатському природоохоронному науково-дослідному відділенні помітили трьох молодих орланів-білохвостів.

Попри детальні пошуки, знайти саме гніздо влітку не вдалося через щільне листя вільшаника, яке повністю перекривало огляд і ускладнювало орієнтацію на місцевості.

Фахівці ухвалили рішення повернутися до обстеження цієї ділянки восени, коли опадання листя дозволяє значно краще оглянути крони дерев і ретельно перевірити територію. І вже під час повторного обходу гніздо орлана-білохвоста було таки успішно знайдено.

Гніздо орлана в Чорнобильській зоні. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Виявлення нового гнізда в межах Чорнобильського заповідника є важливим науковим результатом, як пояснюють дослідники.

"Це ще один важливий доказ стабільності та розширення популяції цього рідкісного виду в регіоні", — повідомили науковці.

Орлан-білохвіст є одним із найбільших хижих птахів Європи. Розмах його крил може сягати 2,4 метра, а вага дорослої особини — до 6-7 кілограмів. Цей вид обирає для життя великі водно-болотні угіддя, береги річок, озер і водосховищ, адже основу його раціону становить риба, а також водоплавні птахи та падаль.

Дослідники у лісі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Їхні гнізда можуть досягати кількох метрів у діаметрі та вважаються одними з найбільших серед птахів Європи. Пташенята зазвичай залишають гніздо у віці 10–12 тижнів, але ще певний час тримаються поблизу батьківської території.

В Україні орлан-білохвіст занесений до Червоної книги і має статус рідкісного виду. Зростання кількості гнізд у Чорнобильському заповіднику науковці пов’язують із мінімальним антропогенним впливом, відсутністю господарської діяльності та великою площею природних угідь, що створюють сприятливі умови для гніздування і розмноження цього хижака.

