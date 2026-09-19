В Чернобыле заметили ксилокопу, являющеюся одной из самых крупных пчел Европы

Пчела ксилокопа. Фото: facebook.com/NatalkaKievlianka.ua

В Чернобыле заметили ксилокопу, или пчелу-плотника, которую считают одной из самых крупных пчел Европы. Это крупное темное насекомое может достигать около трех сантиметров в длину и отличается характерным громким гудением.

О появлении ксилокопы сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Facebook "Чернобыльский заповедник".

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@osmiaua Самая большая пчела Европы. Это ксилокопа (Xylocopa), или пчела-плотник. Вот несколько фактов, которые заставят вас уважать этих одиноких гигантов: 1. Она — настоящая «архитекторша». В отличие от медоносных пчел, ксилокопы не строят улей. Свое название «плотник» они получили за то, что своими мощными челюстями выгрызают идеально круглые туннели в старой древесине. Внутри они создают настоящие многокомнатные «квартиры» для своих потомков. 2. Это одна из самых крупных пчел Европы. Размер ксилокопы может достигать 3 сантиметров. Из-за громкого жужжания и внушительных габаритов её часто боятся, но на самом деле она имеет очень кроткий нрав. Ксилокопа никогда не нападет первой, если ее не пытаться поймать руками. 3. Одиночка с материнским инстинктом Ксилокопы — это одинокие пчелы. Каждая самка самостоятельно заботится о своём гнезде. Интересно, что они являются одними из немногих насекомых, у которых мать может оставаться в гнезде и охранять его, пока молодые пчелы развиваются, а иногда даже видеть своих взрослых «детей». 4. Неутомимая опылительница Благодаря своим размерам и активности ксилокопа способна опылять растения даже в пасмурную погоду, когда другие пчелы «отдыхают». Она особенно любит цветы с глубокими чашечками, до нектара которых другим трудно добраться. 5. Редкая гостья под охраной В Украине обитают два вида ксилокоп — обыкновенная и фиолетовая. Оба вида занесены в Красную книгу Украины. Встретить её в саду — это большая удача и признак того, что ваша экосистема здорова.#ксилокопа #осмии #masonbee #рекомендацииукраина ♬ фоновая музыка — Bà Xã Heo — Bà Xã Heo

Особая пчела в Чернобыле

Ксилокопы стали называть пчелами-плотниками из-за необычного способа обустройства гнезд. В отличие от медоносных пчел, они не строят ульев, а мощными челюстями выгрызают круглые туннели в старой древесине. Внутри дерева самка обустраивает отдельные ячейки для потомства.

Ксилокопы ведут уединенный образ жизни. Каждая самка самостоятельно строит гнездо и заботится о потомстве, а благодаря большим размерам ксилокопы являются эффективными опылителями.

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Несмотря на значительные габариты и громкое гудение, пчела-плотник обычно не проявляет агрессии по отношению к человеку. Укусить человека она может только тогда, когда насекомое пытаются схватить или она чувствует угрозу.

Пчела ксилокопа. Фото: "Чернобыльский заповедник"

Ксилокопы находятся под охраной

В Украине ксилокопы находятся под охраной. В частности, в Красную книгу Украины занесены ксилокопа обыкновенная и ксилокопа фиолетовая.

Ксилокопы играют важную роль в опылении растений. Они могут работать в прохладную и пасмурную погоду и, благодаря своим размерам, добираться до цветов, доступ к нектару которых затруднен для более мелких пчел.

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