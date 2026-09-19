Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Чернобыле заметили одну из самых крупных пчел Европы

В Чернобыле заметили одну из самых крупных пчел Европы

Ua ru
19 сентября 2026 14:39
В Чернобыле заметили ксилокопу, являющеюся одной из самых крупных пчел Европы
Пчела ксилокопа. Фото: facebook.com/NatalkaKievlianka.ua

В Чернобыле заметили ксилокопу, или пчелу-плотника, которую считают одной из самых крупных пчел Европы. Это крупное темное насекомое может достигать около трех сантиметров в длину и отличается характерным громким гудением.

О появлении ксилокопы сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Facebook "Чернобыльский заповедник".

Реклама
@osmiaua

Самая большая пчела Европы. Это ксилокопа (Xylocopa), или пчела-плотник. Вот несколько фактов, которые заставят вас уважать этих одиноких гигантов: 1. Она — настоящая «архитекторша». В отличие от медоносных пчел, ксилокопы не строят улей. Свое название «плотник» они получили за то, что своими мощными челюстями выгрызают идеально круглые туннели в старой древесине. Внутри они создают настоящие многокомнатные «квартиры» для своих потомков. 2. Это одна из самых крупных пчел Европы. Размер ксилокопы может достигать 3 сантиметров. Из-за громкого жужжания и внушительных габаритов её часто боятся, но на самом деле она имеет очень кроткий нрав. Ксилокопа никогда не нападет первой, если ее не пытаться поймать руками. 3. Одиночка с материнским инстинктом Ксилокопы — это одинокие пчелы. Каждая самка самостоятельно заботится о своём гнезде. Интересно, что они являются одними из немногих насекомых, у которых мать может оставаться в гнезде и охранять его, пока молодые пчелы развиваются, а иногда даже видеть своих взрослых «детей». 4. Неутомимая опылительница Благодаря своим размерам и активности ксилокопа способна опылять растения даже в пасмурную погоду, когда другие пчелы «отдыхают». Она особенно любит цветы с глубокими чашечками, до нектара которых другим трудно добраться. 5. Редкая гостья под охраной В Украине обитают два вида ксилокоп — обыкновенная и фиолетовая. Оба вида занесены в Красную книгу Украины. Встретить её в саду — это большая удача и признак того, что ваша экосистема здорова.#ксилокопа #осмии #masonbee #рекомендацииукраина

♬ фоновая музыка — Bà Xã Heo — Bà Xã Heo

Особая пчела в Чернобыле

Ксилокопы стали называть пчелами-плотниками из-за необычного способа обустройства гнезд. В отличие от медоносных пчел, они не строят ульев, а мощными челюстями выгрызают круглые туннели в старой древесине. Внутри дерева самка обустраивает отдельные ячейки для потомства.

Ксилокопы ведут уединенный образ жизни. Каждая самка самостоятельно строит гнездо и заботится о потомстве, а благодаря большим размерам ксилокопы являются эффективными опылителями.

Читайте также:

Несмотря на значительные габариты и громкое гудение, пчела-плотник обычно не проявляет агрессии по отношению к человеку. Укусить человека она может только тогда, когда насекомое пытаются схватить или она чувствует угрозу.

Пчела в Чернобыле
Пчела ксилокопа. Фото: "Чернобыльский заповедник"

Ксилокопы находятся под охраной

В Украине ксилокопы находятся под охраной. В частности, в Красную книгу Украины занесены ксилокопа обыкновенная и ксилокопа фиолетовая.

Ксилокопы играют важную роль в опылении растений. Они могут работать в прохладную и пасмурную погоду и, благодаря своим размерам, добираться до цветов, доступ к нектару которых затруднен для более мелких пчел.

Последние новости Киева

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о массированной российской атаке на Киевскую область. В результате ударов повреждения зафиксировали сразу в четырех районах региона. Пострадали жилые дома, автомобили и другие объекты.

Также Новини.LIVE писал о стремительном подорожании дизельного топлива в Киеве. На отдельных столичных заправках премиальный дизель уже стоит почти 100 гривен за литр. Рост цен происходит на фоне ситуации на топливном рынке.

Киевская область насекомые Чернобыль пчелы пчела ксилокопа
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации