У Чорнобилі помітили ксилокопу, яка є однією з найбільших бджіл Європи

Бджола ксилокопа. Фото: facebook.com/NatalkaKievlianka.ua

У Чорнобилі помітили ксилокопу, або бджолу-тесляра, яку вважають однією з найбільших бджіл Європи. Ця велика темна комаха може сягати близько трьох сантиметрів завдовжки та вирізняється характерним гучним гудінням.

Про появу ксилокопи повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Facebook "Чорнобильський заповідник".

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@osmiaua Найбільша бджола Європи. Це ксилокопа (Xylocopa), або бджола-тесляр. Ось кілька фактів, які змусять вас поважати цих самотніх гігантів: 1. Вона — справжня «архітекторка» На відміну від медоносних бджіл, ксилокопи не будують вулик. Свою назву «тесляр» вони отримали через те, що своїми потужними щелепами вигризають ідеально круглі тунелі в старій деревині. Всередині вони створюють справжні багатокімнатні «квартири» для своїх нащадків. 2. Це одна з найбільших бджіл Європи Розмір ксилокопи може сягати 3 сантиметрів. Через гучне гудіння та значні габарити її часто побоюються, але насправді вона має дуже лагідну вдачу. Ксилокопа ніколи не нападе першою, якщо її не намагатися впіймати руками. 3. Одиначка з материнським інстинктом Ксилокопи — це самотні бджоли. Кожна самка самостійно дбає про своє гніздо. Цікаво, що вони є одними з небагатьох комах, де мати може залишатися в гнізді й охороняти його, поки молоді бджоли розвиваються, а іноді навіть бачить своїх дорослих «дітей». 4. Невтомна запилювачка Завдяки своїм розмірам та активності, ксилокопа здатна запилювати рослини навіть за похмурої погоди, коли інші бджоли «відпочивають». Вона особливо полюбляє квіти з глибокими чашечками, до нектару яких важко дістатися іншим. 5. Рідкісна гостя під охороною В Україні мешкає два види ксилокоп — звичайна та фіолетова. Обидва види занесені до Червоної книги України. Зустріти її в саду — це велика вдача та знак того, що ваша екосистема здорова.#ксилокопа #осмії #masonbee #рекомендаціїукраїна ♬ nhạc nền - Bà Xã Heo - Bà Xã Heo

Особлива бджола у Чорнобилі

Ксилокопів стали називати бджолами-теслярами через незвичайний спосіб облаштування гнізд. На відміну від медоносних бджіл, вони не будують вуликів, а потужними щелепами вигризають круглі тунелі у старій деревині. Всередині дерева самка облаштовує окремі комірки для потомства.

Ксилокопи ведуть усамітнений спосіб життя. Кожна самка самостійно будує гніздо та піклується про потомство, а завдяки великим розмірам ксилокопи є ефективними запилювачами.

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Попри значні габарити та гучне гудіння, бджола-тесляр зазвичай не проявляє агресії до людини. Укусити людину вона може лише тоді, коли комаху намагаються схопити або вона відчуває загрозу.

Бджола ксилокопа. Фото: "Чорнобильський заповідник"

Ксилокопи перебувають під охороною

В Україні ксилокопи перебувають під охороною. Зокрема, до Червоної книги України занесені ксилокопи звичайна та ксилока фіолетова.

Бджоли-теслярі відіграють важливу роль у запиленні рослин. Вони можуть працювати за прохолоднішої та похмурої погоди й завдяки своїм розмірам діставатися до квітів, доступ до нектару яких складніший для дрібніших бджіл.

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