В Чернобыльской зоне заметили семью редких лошадей с жеребенком

Лошади Пржевальского. Фото: Чернобыльский заповедник

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали табун лошадей Пржевальского, где в объектив попала семья диких лошадей вместе с молодым жеребенком.

Фотографиями поделились исследователи Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, передает Новини.LIVE.

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник обнародовал новые кадры семейства диких животных. Специалисты отмечают, что жизнь здесь продолжается по собственным правилам природы, в слаженном и спокойном темпе.

Конь Пржевальского. Фото: Чернобыльский заповедник

Лошадь в Чернобыле. Фото: Чернобыльский заповедник

"Среди весенних просторов Чернобыльского заповедника жизнь бурлит по-особенному - спокойно, слаженно и по своим правилам. Семейство лошадей Пржевальского держится вместе: жеребец следит, кобылы ведут, а жеребенок уверенно шагает рядом", — рассказали исследователи.

Почему лошади Пржевальского считаются редкими

Лошади Пржевальского являются последним видом диких лошадей на планете, которые сохранились в первозданном виде. Это коренастые животные с характерной короткой стоячей гривой и без челки, что отличает их среди домашних пород.

Читайте также:

В зону отчуждения их завезли в конце 90-х годов прошлого века в рамках эксперимента по восстановлению экосистемы. Сейчас Чернобыльская зона стала одним из крупнейших природных резерватов в мире, где эти животные чувствуют себя свободно и стабильно увеличивают свою популяцию без вмешательства человека.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в Украине создали специальный фотоальбом с дополненной реальностью о Чернобыльской зоне отчуждения. На них видно фото животных, которые живут в Чернобыле. Проект создан к 40-летию со дня Чернобыльской ядерной катастрофы.

