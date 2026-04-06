Головна / У Чорнобильській зоні помітили родину рідкісних коней із лошам

У Чорнобильській зоні помітили родину рідкісних коней із лошам

Дата публікації: 6 квітня 2026 10:03
Коні Пржевальського. Фото: Чорнобильський заповідник

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували табун коней Пржевальського, де в об'єктив потрапила родина диких коней разом із молодим лошам. 

Фотографіями поділилися дослідники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, передає Новини.LIVE.

Коні Пржевальського у Чорнобильській зоні

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник оприлюднив нові кадри сімейства диких тварин. Фахівці зазначають, що життя тут триває за власними правилами природи, у злагодженому та спокійному темпі. 

Кінь Пржевальського. Фото: Чорнобильський заповідник
Лоша в Чорнобилі. Фото: Чорнобильський заповідник

"Серед весняних просторів Чорнобильського заповідника життя вирує по-особливому — спокійно, злагоджено та за своїми правилами. Сімейство коней Пржевальського тримається разом: жеребець пильнує, кобили ведуть, а лоша впевнено крокує поруч", — розповіли дослідники.

Чому коні Пржевальського вважаються рідкісними

Коні Пржевальського є останнім видом диких коней на планеті, які збереглися в первісному вигляді. Це кремезні тварини з характерною короткою стоячою гривою та без чубчика, що вирізняє їх серед домашніх порід.

У зону відчуження їх завезли наприкінці 90-х років минулого століття в межах експерименту з відновлення екосистеми. Наразі Чорнобильська зона стала одним із найбільших природних резерватів у світі, де ці тварини почуваються вільно та стабільно збільшують свою популяцію без втручання людини.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, в Україні створили спеціальний фотоальбом з доповненою реальністю про Чорнобильську зону відчуження. На них видно фото тварин, які живуть у Чорнобилі. Проєкт створено до 40-річчя з дня Чорнобильської ядерної катастрофи.

Життя у Чорнобильській зоні буквально кишить різними рідкісними тваринами попри радіологічну небезпеку. Так нещодавно там виявили рідкісного хижака.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
