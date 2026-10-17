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Главная Киев В Чернобыльском заповеднике фотоловушка запечатлела лесную куницу

В Чернобыльском заповеднике фотоловушка запечатлела лесную куницу

Ua ru
17 октября 2026 09:29
Лесная куница в Чернобыльском заповеднике: фото с фотоловушки
Лесная куница. Фото: facebook.com/zapovidnyk

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике с помощью фотоловушки зафиксировали лесную куницу. Это животное известно своей ловкостью, подвижностью и умением ловко лазать по деревьям.

Об этом сообщили на странице заповедника в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Какие особенности имеет лесная куница

Лесная куница чаще всего проявляет активность в сумерках и ночью, когда отправляется на поиски пищи. Осенью её рацион включает различные виды пищи: мелких животных, птиц, насекомых, а также ягоды и плоды. Благодаря такому разнообразию животное может пополнять запасы энергии перед наступлением холодов.

В этот период куница активно ищет пищу, а её густой мех постепенно становится плотнее и теплее. Это естественная адаптация, которая помогает животному сохранять тепло и переживать холодный сезон.

Лесная куница принадлежит к семейству куницевых и хорошо приспособлена к жизни в лесной среде. Она может передвигаться как по земле, так и по ветвям деревьев, используя ловкость для поиска добычи.

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Её рацион зависит от сезона и доступности корма, поэтому животное может питаться как животной, так и растительной пищей.

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животные природа Киевская область Чернобыль заповедник
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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