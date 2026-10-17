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Головна Київ У Чорнобильському заповіднику фотопастка зафіксувала лісову куницю

У Чорнобильському заповіднику фотопастка зафіксувала лісову куницю

Ua ru
17 жовтня 2026 09:29
Лісова куниця в Чорнобильському заповіднику: фото з фотопастки
Лісова куниця. Фото: facebook.com/zapovidnyk

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику за допомогою фотопастки зафіксували лісову куницю. Ця тварина відома своєю спритністю, рухливістю та вмінням вправно лазити по деревах.

Про це повідомили на сторінці заповідника у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Які особливості має лісова куниця

Лісова куниця найчастіше проявляє активність у сутінках і вночі, коли вирушає на пошуки їжі. Восени її раціон охоплює різні види поживи: дрібних тварин, птахів, комах, а також ягоди та плоди. Завдяки такому різноманіттю тварина може поповнювати запаси енергії перед настанням холодів.

У цей період куниця активно шукає їжу, а її густе хутро поступово стає щільнішим і теплішим. Це природна адаптація, яка допомагає тварині зберігати тепло та переживати холодний сезон.

Лісова куниця належить до родини куницевих і добре пристосована до життя в лісовому середовищі. Вона може пересуватися як по землі, так і по гілках дерев, використовуючи спритність для пошуку здобичі.

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Її раціон залежить від сезону та доступності корму, тому тварина може живитися як тваринною, так і рослинною їжею.

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тварини природа Київська область Чорнобиль заповідник
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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