В Дарницком районе Киева обнаружили неразорвавшуюся баллистическую ракету

Ракета, обнаруженная в Дарницком районе Киева. Фото: Национальная полиция Украины

Утром в среду, 7 октября, в Дарницком районе Киева специалисты ГСЧС и полиции приступили к операции по обезвреживанию боевой части баллистической ракеты. Вражеский боеприпас упал прямо возле домов и не взорвался во время ночной атаки на столицу. Доступ к опасной зоне в настоящее время перекрыт, работы продолжаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ГУНП в г. Киеве.

Реклама

В Дарницком районе чудом не взорвалась баллистическая ракета

Прямо посреди жилого массива в Дарницком районе Киева обнаружили смертоносную находку — баллистическую ракету, которая упала, но не взорвалась. Боеприпас оказался в непосредственной близости от домов горожан.

Полиция перекрыла территорию для доступа гражданских лиц. Фото: Нацполиция Украины

Сейчас на месте падения развернута масштабная и сложная операция по разминированию. Сотрудники подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям совместно с взрывотехниками столичной полиции тщательно обследуют объект. Сейчас задача специалистов заключается в том, чтобы максимально безопасно изъять боевую часть вражеского ракетного снаряда. Только после этого её погрузят для транспортировки на специальный полигон, где остатки ракеты окончательно уничтожат в безопасных условиях.

Обнаруженная ракета. Фото: Нацполиция Украины

Из соображений безопасности правоохранители полностью заблокировали доступ гражданских лиц к кварталу, где ведутся работы. В полиции настойчиво призывают местных жителей обходить этот участок и не пытаться приблизиться к эпицентру разминирования.

Читайте также:

Работы по разминированию. Фото: Нацполиция Украины

Также экстренные службы напоминают об общем алгоритме действий в случае обнаружения любых других опасных или подозрительных предметов. К ним категорически запрещено прикасаться, а о самой находке следует немедленно сообщить дежурным по номерам 101 или 102.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 7 октября российские войска нанесли по Киеву удар баллистическими ракетами, что привело к разрушениям и пожарам в нескольких районах. В Оболонском и Шевченковском районах зафиксированы попадания по территории нежилой застройки, а в Подольском под обстрелом оказались складские помещения.

Наиболее тяжелые последствия атаки зафиксированы в Дарницком районе. Там обломки упали на открытую местность, а также на территорию гаражного кооператива, где загорелись автомобили и произошли разрушения. В результате удара двое человек погибли, ещё двух пострадавших бойцам ГСЧС удалось спасти.