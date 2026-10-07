Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Дарницком районе Киева между домами нашли баллистическую ракету

В Дарницком районе Киева между домами нашли баллистическую ракету

Ua ru
7 октября 2026 09:56
В Дарницком районе Киева обнаружили неразорвавшуюся баллистическую ракету
Ракета, обнаруженная в Дарницком районе Киева. Фото: Национальная полиция Украины

Утром в среду, 7 октября, в Дарницком районе Киева специалисты ГСЧС и полиции приступили к операции по обезвреживанию боевой части баллистической ракеты. Вражеский боеприпас упал прямо возле домов и не взорвался во время ночной атаки на столицу. Доступ к опасной зоне в настоящее время перекрыт, работы продолжаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ГУНП в г. Киеве.

Реклама

В Дарницком районе чудом не взорвалась баллистическая ракета

Прямо посреди жилого массива в Дарницком районе Киева обнаружили смертоносную находку — баллистическую ракету, которая упала, но не взорвалась. Боеприпас оказался в непосредственной близости от домов горожан.

Дарницький район Києва балістична ракета
Полиция перекрыла территорию для доступа гражданских лиц. Фото: Нацполиция Украины

Сейчас на месте падения развернута масштабная и сложная операция по разминированию. Сотрудники подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям совместно с взрывотехниками столичной полиции тщательно обследуют объект. Сейчас задача специалистов заключается в том, чтобы максимально безопасно изъять боевую часть вражеского ракетного снаряда. Только после этого её погрузят для транспортировки на специальный полигон, где остатки ракеты окончательно уничтожат в безопасных условиях.

Балістична атака на Київ 7 жовтня
Обнаруженная ракета. Фото: Нацполиция Украины

Из соображений безопасности правоохранители полностью заблокировали доступ гражданских лиц к кварталу, где ведутся работы. В полиции настойчиво призывают местных жителей обходить этот участок и не пытаться приблизиться к эпицентру разминирования.

Читайте также:
У Дарницькому районі знайшли ракету
Работы по разминированию. Фото: Нацполиция Украины

Также экстренные службы напоминают об общем алгоритме действий в случае обнаружения любых других опасных или подозрительных предметов. К ним категорически запрещено прикасаться, а о самой находке следует немедленно сообщить дежурным по номерам 101 или 102.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 7 октября российские войска нанесли по Киеву удар баллистическими ракетами, что привело к разрушениям и пожарам в нескольких районах. В Оболонском и Шевченковском районах зафиксированы попадания по территории нежилой застройки, а в Подольском под обстрелом оказались складские помещения.

Наиболее тяжелые последствия атаки зафиксированы в Дарницком районе. Там обломки упали на открытую местность, а также на территорию гаражного кооператива, где загорелись автомобили и произошли разрушения. В результате удара двое человек погибли, ещё двух пострадавших бойцам ГСЧС удалось спасти.

Киев обстрелы война в Украине Дарницкий район баллистические ракеты
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации