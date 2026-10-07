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Головна Київ У Дарницькому районі Києва між будинками знайшли балістичну ракету

У Дарницькому районі Києва між будинками знайшли балістичну ракету

Ua ru
7 жовтня 2026 09:56
У Дарницькому районі Києва знайшли нездетоновану балістичну ракету
Ракета, яку виявили в Дарницькому районі Києва. Фото: Нацполіція України

Зранку у середу, 7 жовтня, в Дарницькому районі Києва фахівці ДСНС та поліції почали проводити операцію зі знешкодження бойової частини балістичної ракети. Ворожий боєприпас впав прямо біля будинків і не розірвався під час нічної атаки на столицю. Доступ до небезпечної зони наразі перекрито, тривають роботи.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в м. Київ.

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У Дарницькому районі чудом не розірвалася балістична ракета

Прямо посеред житлового масиву у Дарницькому районі Києва виявили смертоносну знахідку — балістичну ракету, яка впала, але не вибухнула. Боєприпас опинився в безпосередній близькості до будинків містян.

Дарницький район Києва балістична ракета
Поліція перекрила територію для доступу цивільним. Фото: Нацполіція України

Тепер на місці падіння розгорнуто масштабну і складну операцію з розмінування. Працівники підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з вибухотехніками столичної поліції ретельно обстежують об'єкт.  Зараз завдання фахівців полягає у тому, щоб максимально безпечно вилучити бойову частину ворожої балістики. Тільки після цього її завантажать для транспортування на спеціальний полігон, де залишки ракети остаточно знищать в безпечних умовах.

Балістична атака на Київ 7 жовтня
Виявлена ракета. Фото: Нацполіція України

З міркувань безпеки правоохоронці повністю заблокували доступ цивільних осіб до кварталу, де тривають роботи. У поліції наполегливо закликають місцевих жителів обходити цю ділянку та не намагатися наблизитися до епіцентру розмінування.

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У Дарницькому районі знайшли ракету
Роботи з розмінування. Фото: Нацполіція України

Також екстрені служби нагадують загальний алгоритм дій у разі виявлення будь-яких інших небезпечних чи підозрілих предметів. До них категорично заборонено торкатися, а про саму знахідку слід негайно сповістити чергових за номерами 101 або 102.

Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 7 жовтня російські війська завдали по Києву удару балістичними ракетами, спричинивши руйнування та пожежі в кількох районах. В Оболонському та Шевченківському районах зафіксовано влучання по території нежитлової забудови, а в Подільському під вогнем опинилися складські приміщення.

Найважчі наслідки атаки зафіксували в Дарницькому районі. Там уламки впали на відкриту місцевість, а також на територію гаражного кооперативу, де спалахнули автомобілі та сталися руйнування. Унаслідок удару двоє людей загинули, ще двох постраждалих бійцям ДСНС вдалося врятувати.

Київ обстріли війна в Україні Дарницький район балістичні ракети
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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