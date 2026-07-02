Спасательная операция в Киеве: в Дарницком районе под завалами находятся люди

Спасатели ищут людей под завалами. Фото: ГСЧС Киева

В Дарницком районе столицы после вражеского обстрела продолжается спасательная операция: под обломками разрушенного дома могут находиться люди. Общее число жертв по городу возросло до 13 человек.

Об этом сообщил советник и.о. председателя Деснянской РГА Сергей Бабак, передает Новини.LIVE.

В Дарницком районе Киева продолжаются поиски тел под завалами

По состоянию на 09:00 утра 2 июля, по официальным данным ГСЧС, число погибших в результате атаки достигло 13 человек. Кроме того, известно о более чем 30 пострадавших в целом по городу. Спасателям удалось извлечь из-под обломков живыми 34 человека. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Руины многоэтажного дома в Дарницком районе. Фото: ГСЧС Киева

Министр внутренних дел Игорь Клименко прибыл на место атаки в Дарницком районе и сообщил, что есть информация о еще как минимум шести пропавших без вести людях.

Ситуация на месте происшествия остается сложной. Советник и.о. председателя Деснянской РГА Сергей Бабак сообщил, что специалистам уже удалось деблокировать трех человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

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«Извлекли из-под завалов троих человек. Один в тяжелом состоянии. Медики и бойцы ДФТГ оказали первую медицинскую помощь, наложили турникеты и эвакуировали пострадавших», — отметил Бабак.

Последствия прямого попадания в дом в Дарницком районе. Фото: ГСЧС Киева

Существует высокая вероятность, что под завалами до сих пор могут оставаться люди.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 2 июля Киев пережил массированную комбинированную атаку российских войск с применением баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников. В результате вражеского удара в столице зафиксированы повреждения более чем в 30 местах, значительные разрушения понесли жилые дома во всех районах города. Спасатели продолжают расчищать завалы, под которыми до сих пор могут находиться люди.

По состоянию на утро 2 июля известно о 13 погибших и более 50 раненых, среди которых есть дети и медицинские работники. На фоне трагедии министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к международным партнерам с требованием немедленно усилить украинскую противовоздушную оборону и усилить давление на агрессора с помощью новых санкций.

Из-за последствий массированной атаки утром 2 июля движение общественного транспорта в Киеве было временно изменено. Городские власти скорректировали маршруты наземного транспорта и работу метрополитена, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и дать возможность спасателям беспрепятственно работать на поврежденных участках.