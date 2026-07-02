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Головна Київ Кількість загиблих у Києві зросла до 13: найбільше постраждав Дарницький район

Кількість загиблих у Києві зросла до 13: найбільше постраждав Дарницький район

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Дата публікації: 2 липня 2026 08:52
Удар по Києву 2 липня — у Дарницькому районі знищено багатоповерхівку
Наслідки удару по Києву. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Дарницький район Києва найбільше постраждав внаслідок нічної атаки на столицю 2 липня. Там знищено частину дев'ятиповерхівки, людей дістають з-під завалів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. 

Наслідки обстрілів Києва 2 липня

Клименко розповів, що у Дарницькому районі вдалося врятувати 17 осіб, семеро з них — деблокували зі смертельної пастки. На жаль, одна особа загинула. Також є інформацію про безвісти зниклих, на місці триває пошуково-рятувальна операція. 

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Зруйнований будинок після обстрілів. Фото: t.me/Klymenko_MVS
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Поліція на місці удару в Києві. Фото: Нацполіція
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Рятувальники ліквідують наслідки атаки. Фото: ДСНС

"Залучені необхідні фахівці та спецтехніка. Місце проведення робіт та пошкоджені будинки — під охороною поліції. Прохання з розумінням поставитися до встановлених обмежень. У розгорнутих оперштабах слідчі поліції приймають заяви від потерпілих", — зазначив міністр. 

За його словами, всього по Києву внаслідок російського обстрілу пошкоджено понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях

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Станом на зараз відомо про 13 загиблих та понад 50 поранених. Очільник МВС зазначив, що кількість потерпілих зростатиме, адже люди продовжують звертатися за допомогою.

Як писали Новини.LIVE, внаслідок атаки РФ руйнування є у всіх районах Києва. Ворог атакував місто ударними дронами та ракетами різних типів.  

Після нічних обстрілів столиці Андрій Сибіга закликав партнерів терміново посилити ППО України. Також він засудив спроби виправдовувати російські удари відповіддю на далекобійні атаки України по військових об'єктах РФ.

Київ обстріли жертви
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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