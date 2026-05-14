Главная Киев В Дарницком районе Киева под завалами нашли еще одно тело

В Дарницком районе Киева под завалами нашли еще одно тело

Дата публикации 14 мая 2026 11:06
Разбор завалов в Дарницком районе. Фото: Новини.LIVE

Количество жертв российского обстрела в Дарницком районе Киева, который был нанесен в ночь на 14 мая, увеличилось уже до трех человек после того, как спасатели нашли под обломками многоэтажки еще одно тело. Поисковая операция на месте трагедии не прекращается.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн, который находится на месте происшествия.

В Дарницком районе столицы во время разбора завалов многоэтажки, изуродованной российским обстрелом, обнаружено тело еще одной жертвы. Таким образом общее количество погибших в результате этого вражеского удара возросло до трех человек. Спасательные подразделения работают на месте попадания в усиленном режиме, пытаясь как можно быстрее расчистить разрушенные конструкции жилого здания.

Спасатели забирают деблокированное тело. Фото: ГСЧС Украины

К работе на локации привлечены не только спасатели, но и бригады скорой помощи и представители других профильных служб, которые оказывают необходимую поддержку пострадавшим.

Поисково-спасательная операция в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

Поисково-спасательные мероприятия продолжаются непрерывно, поскольку под обломками все еще могут находиться люди, поэтому официальные данные о количестве пострадавших постоянно обновляются.

Новини.LIVE писали о том, что по последним данным в Киеве пострадало от российского удара по меньшей мере 40 человек. Среди них травмы получили двое детей.

Также серьезные разрушения и повреждения зафиксировали в Киевской области. Есть информация о разрушенных частных домах и других гражданских объектах.

