У Дарницькому районі Києва під завалами знайшли ще одне тіло

Розбір завалів у Дарницькому районі. Фото: Новини.LIVE

Кількість жертв російського обстрілу у Дарницькому районі Києва, який було завдано у ніч проти 14 травня, збільшилася уже до трьох осіб після того, як рятувальники знайшли під уламками багатоповерхівки ще одне тіло. Пошукова операція на місці трагедії не припиняється.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн, який перебуває на місці події.

У Дарницькому районі столиці під час розбору завалів багатоповерхівки, понівеченої російським обстрілом, виявлено тіло ще однієї жертви. Таким чином загальна кількість загиблих унаслідок цього ворожого удару зросла до трьох осіб. Рятувальні підрозділи працюють на місці влучання у посиленому режимі, намагаючись якомога швидше розчистити зруйновані конструкції житлової будівлі.

Рятувальники забирають деблоковане тіло. Фото: ДСНС України

До роботи на локації залучено не лише рятувальників, а й бригади швидкої допомоги та представників інших профільних служб, які надають необхідну підтримку постраждалим.

Пошуково-рятувальна операція в Києві. Фото: ДСНС України

Пошуково-рятувальні заходи тривають безперервно, оскільки під уламками все ще можуть перебувати люди, тож офіційні дані про кількість потерпілих постійно оновлюються.

Новини.LIVE писали про те, що за останніми даними в Києві постраждало від російського удару щонайменше 40 осіб. Серед них травми отримали двоє дітей.

Також серйозні руйнування та пошкодження зафіксували в Київській області. Є інформація про зруйновані приватні будинки та інші цивільні об'єкти.